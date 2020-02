Dimanche, la victoire d’Arsenal sur Everton montre une amélioration malgré les erreurs

Londres, ANGLETERRE – 23 février: Mikel Arteta, Granit Xhaka et Shkodran Mustafi d’Arsenal célèbrent au cours de la Premier League match entre Arsenal FC et Everton FC à Emirates Stadium le 23 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Catherine Ivill / .)

Arsenal a réussi à prendre les trois points contre Everton dimanche. Ce n’était pas une performance vintage des hommes de Mikel Arteta et Carlo Ancelotti peut se sentir dur. Cependant, la performance d’Arsenal a montré une amélioration latérale tout en mettant en évidence les zones de faiblesse persistante.

Gunners Win montre une certaine faiblesse et une amélioration globale

Mêmes vieilles faiblesses pour Arsenal contre Everton

Pour tout le bien que Mikel Arteta a fait à Arsenal, ils ont prouvé contre Everton qu’il y a des problèmes persistants aux Emirats. À savoir, la défense. L’ouverture de Dominic Calvert-Lewin en a fait la preuve.

Tout d’abord, Sead Kolasinac a montré un mauvais positionnement pendant le set. Il a suivi son homme malgré le reste de la défense tenant un piège hors-jeu. Cela a permis à Mason Holgate de rester sur le côté pour lancer la balle et créer la chance.

Deuxièmement, Granit Xhaka a couvert Calvert-Lewin dans la préparation. Le capitaine suisse a montré une bonne forme depuis l’arrivée d’Arteta mais couvrir des joueurs dangereux sur coups de pied arrêtés n’est pas une de ses forces. Au lieu de cela, l’un de David Luiz ou Shkodran Mustafi aurait dû obtenir la mission.

Xhaka n’a tout simplement pas couvert correctement l’attaquant et a laissé Luiz dans un no man’s land alors qu’il tentait de couvrir deux joueurs sur le jeu. Cela a permis à Calvert-Lewin de remporter l’ouvreur.

Le deuxième but était beaucoup plus dû à la chance, mais la défense des Gunners a échoué à quelques reprises dans le match. Heureusement que Bernd Leno a apporté son meilleur match le jour où Everton, qui a battu Arsenal aux Emirats, aurait obtenu au moins un point.

Que dire de plus sur la défense d’Arsenal? Ils ne sont tout simplement pas du calibre des quatre premiers pour le moment et ont besoin de renforts sur le marché des transferts.

Progrès dans d’autres domaines

Cependant, Mikel Arteta a réalisé des progrès dans d’autres domaines, malgré la persistance d’erreurs à l’arrière. Il tire le meilleur parti de Pierre-Emerick Aubameyang malgré l’attaquant jouant de l’aile gauche. L’attelle d’Aubameyang en est une preuve suffisante.

Sa foi continue en Bukayo Saka porte également ses fruits. Bien qu’il n’ait pas été sélectionné dès le départ, la blessure de Kolasinac l’a forcé à continuer et il a fourni l’aide sur l’égalisation d’Eddie Nketiah.

Mesut Ozil va également tranquillement vaquer à ses occupations au milieu de terrain. Bien qu’il n’obtienne pas l’ancien nombre de buts et de passes décisives, sa passe douce et soyeuse a lié le milieu de terrain et a bien attaqué ensemble depuis la nouvelle année.

La principale différence a été un changement intangible d’attitude et d’émotion autour du club. Sous Unai Emery, les joueurs et les entraîneurs semblaient moins qu’unis et un peu fatalistes, entraînant de mauvaises performances ainsi que des résultats.

Sous Mikel Arteta, Arsenal joue avec plus de conviction et, comme contre Everton, a la capacité d’obtenir des résultats et de gagner trois points. Les efforts tenaces de Toffee de la journée auraient sûrement été trop pour les Gunners plus tôt dans la saison.

Cependant, un changement de culture commence à prendre forme dans la moitié rouge du nord de Londres.

Les résultats s’améliorent lentement

Isolément, de nombreux matchs sous Mikel Arteta semblent moins que prometteurs. Cependant, une vue d’ensemble donne de meilleurs résultats pour aller avec le facteur de bien-être au club. La victoire d’Arsenal sur Everton en est le dernier exemple.

Depuis la prise de contrôle d’Arteta, les Gunners n’ont perdu qu’une seule fois. Ce fut une défaite de 2-1 contre Chelsea dans laquelle Arsenal détenait la tête mais avait perdu le match tardivement. La perte est survenue fin décembre, ce qui fait près de deux mois que les Londoniens du nord ont goûté à la défaite.

Il y a eu beaucoup de tirages. Par exemple, le club a perdu des points contre Burnley, Crystal Palace et Sheffield United. Au cours des derniers matchs, Arsenal, jouant à peu près le même football, a battu Newcastle United et maintenant Everton en championnat.

Ajoutez à cela une victoire sur l’Olympiacos en Europe et les hommes d’Arteta sont sur une lancée. Ils ont joué à peu près le même football, mais la croyance et la confiance des joueurs les voient maintenant capturer les trois points au lieu d’en perdre deux, voire trois.

Et après Arsenal Beat Everton

Arsenal aura la chance de poursuivre cette bonne manche et de prendre un élan précieux dans la période précédant la fin de la saison. Le match retour contre l’Olympiacos attend jeudi, suivi d’un week-end sans match en raison de la participation de Manchester City à la finale de la Coupe Carabao.

Selon la nouvelle date [TBD at the time of writing] qui peut survenir avant ou après un affrontement avec West Ham United, qui croupit près du pied de la table. Deux de ces matches sont imminemment gagnables et prendre le résultat les deux jours ferait beaucoup pour continuer à propulser la confiance dans l’équipe.

Après la victoire contre Everton dimanche, Arsenal n’est qu’à quatre points de la cinquième place de Manchester United, qui occupe la place finale présumée de la Ligue des champions. Il y a aussi tout pour jouer en Europa League.

Mikel Arteta a deux voies vers un retour en Ligue des champions. Si les résultats récents se maintiennent, comme le sont les performances, Arsenal pourrait très bien profiter de l’un d’eux cette saison.

