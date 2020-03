Dimitar Berbatov insiste sur le fait que Jadon Sancho va sauter à Manchester United

Le grand de Manchester United, Dimitar Berbatov, a enthousiasmé les fans en affirmant que Jadon Sancho n’aurait pas réfléchi à un déménagement à Manchester United.

La star du Borussia Dortmund est très recherchée par plusieurs géants de la Premier League et de la Liga.

Alors que les clubs espagnols tournent autour de Sancho, on pense qu’il préfère plutôt retourner en Angleterre.

Chelsea, Liverpool, United et Manchester City sont tous enthousiastes à l’idée de sa signature, le transfert potentiel devant être la plus grande saga de transfert de cet été.

Ole Gunnar Solskjaer aurait priorisé la signature de Sancho et selon un ancien grand club, le transfert sera plus facile à réaliser qu’on ne le pensait.

Selon Betfair, Berbatov a déclaré: «Cette semaine, il a beaucoup été question de déménager Jadon Sancho à Manchester United, dans son cas, car il est anglais et Man United est pour vous, je ne pense pas qu’il réfléchira à deux fois avant de déménager. Là.

“Je l’ai déjà dit, il a la qualité, le rythme, les buts et les passes décisives pour jouer pour eux, je suis sûr qu’il aimerait continuer en équipe nationale aussi et Gareth Southgate le regardera plus s’il est jouer en Premier League.

«Pour moi, s’ils l’obtiennent, il sera un excellent ajout, mais je suis curieux de voir comment ils s’aligneront. United a: Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James, Mason Greenwood et peut-être Sancho la saison prochaine, même si vous voulez cette compétition pour les jeunes joueurs, il pourrait être difficile de les voir tous jouer en même temps.

«S’il veut déménager ailleurs, il doit savoir qu’il va jouer régulièrement, il ne sert à rien d’aller ailleurs et de ne pas jouer autant que vous le souhaitez.

«En fin de compte, c’est à vous de décider, lorsque vous avez la chance de montrer que vous pouvez jouer, vous devez le saisir et montrer ce que vous pouvez faire.

«De plus, lorsque vous jouez à l’étranger, vous voulez toujours retourner dans votre pays d’origine. Lorsque cela se trouve être l’Angleterre et la Premier League, vous allez sauter sur l’occasion si la bonne équipe vient pour vous.

«Il pourrait être un excellent ajout, il doit intensifier, jouer, marquer et passer à la prochaine étape de développement.

“Ole Gunnar Solskjaer est lentement, mais sûrement, en train de constituer une équipe de jeunes joueurs avec un mélange d’expérience, et comme nous pouvons le voir, il a obtenu des résultats, il est donc bon de les voir avancer dans la bonne direction et si Sancho est ensuite ce sera super pour l’équipe. »

Il y a certainement des éléments de vérité dans les paroles de Berbatov mais certaines choses ont été mentionnées, Sancho pourrait aller ailleurs et pas seulement à Manchester United.

Frank Lampard est également en train de constituer une équipe relativement jeune à Chelsea et placerait probablement le talentueux Anglais dans son onze de départ.

Gareth Southgate ne refusera pas Sancho du football international de jouer pour les Blues et non pas United, donc c’est un autre facteur réaliste loin d’Old Trafford.

Liverpool et City pourraient ne pas être en mesure de lui garantir le football en équipe première. Il semble donc que Chelsea soit le principal rival de Solskjaer pour ce contrat potentiel.

