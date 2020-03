Dimitar Berbatov questionne le partenariat entre Paul Pogba et Bruno Fernandes

L’ancienne star de Manchester United, Dimitar Berbatov, a exprimé ses inquiétudes concernant l’avenir de Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Les fans ont été ravis de voir la paire dans un XI de départ avec beaucoup offrant leurs formations préférées pour le faire fonctionner.

Ole Gunnar Solskjaer a également déclaré qu’il aimerait que ses meilleurs joueurs jouent ensemble, suggérant qu’il a un plan pour le duo créatif.

Cependant, étant donné la situation actuelle dans le monde et la façon dont la ligue déjà suspendue pourrait être annulée, les supporters pourraient ne pas réaliser leur souhait.

Surtout si Pogba finit par partir cet été comme de nombreux rapports semblent le suggérer malgré le refus de Solskjaer de cette possibilité.

Selon Betfair, Berbatov a déclaré: «En tant que fan de Paul Pogba, je veux qu’il reste à United, je pense que ce serait mieux pour lui, mais je suis curieux de voir comment il se liera avec Fernandes.

“Ce sont des joueurs similaires, tous deux suffisamment intelligents pour penser à trois pas quand ils sont sur le ballon. Parfois, les footballeurs sont trop similaires pour jouer ensemble.

“Mais j’espère que ce n’est pas le cas ici car, avec Fernandes et Pogba dans le même milieu de terrain, United pourrait être une équipe très imaginative qui surprendrait les adversaires la saison prochaine ou même plus tôt.”

Cela peut arriver à l’occasion, mais il est difficile d’imaginer que cela se produise avec Bruno et Pogba, car ils sont tous les deux des milieux de terrain assez complets.

Les deux ont joué des rôles plus profonds et plus avancés et ont montré leur capacité à défendre et à attaquer.

Bien sûr, tout le monde pense qu’ils sont mieux utilisés d’une manière plus offensive, mais leur qualité globale devrait signifier qu’ils sont capables de jouer ensemble.

Il est probable que Bruno conservera sa position de milieu de terrain plus offensif tandis que Pogba jouera ce rôle de milieu de terrain central gauche qu’il a tant aimé dans le passé avec Fred, Scott McTominay ou Nemanja Matic chargé du rôle de maintien.

