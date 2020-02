Dinenno: l’exemple de ce que “les Pumas pourraient être à l’avenir”

L’attaquant devient progressivement synonyme d’efficacité sur le terrain.

Lors de la conférence de presse après le match contre Toluca, Míchel González n’a eu que de bons commentaires sur Juan Dinenno, qui a scellé la victoire avec un doublé au Jour 6.

“On peut être bien, mais ce qui se passe avec Dinenno n’est pas normal, il y a des joueurs qui ont pris conscience de ce qu’ils veulent et l’ont montré”, a-t-il déclaré.

Et c’est que le joueur colombien a ajouté contre les Devils son troisième score dans un match de Ligue, après quatre matchs avec le maillot Auriazul.

«Il sait qu’il n’est pas au niveau de ses collègues et travaille plus. Nous le poursuivons depuis plus d’un mois et c’est un morceau de ce que nous pensons que Pumas pourrait être à l’avenir », a déclaré le stratège.

Dinenno est arrivé à l’équipe University City comme le dernier renfort pour le C2020, n’a pas fait de pré-saison et est la compétition directe de Carlos González.