Diogo Jota cite un problème potentiel avec Bruno Fernandes s’il rejoint Man Utd

L’attaquant des Wolves Diogo Jota a plaisanté sur un problème potentiel qu’il aurait avec son compatriote Bruno Fernandes s’il devait déménager à Manchester United après avoir réfléchi à des rumeurs suggérant qu’il était la cible d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les loups ont soutenu leur impressionnante saison 2018-19 en continuant à se battre dans la première moitié de la Premier League cette saison, tout en impressionnant en Europa League.

Naturellement, cela a vu plusieurs de leurs joueurs les plus importants liés à des déménagements dans des clubs traditionnellement plus grands, Jota étant l’un des noms les plus demandés.

Les rapports du mois dernier ont indiqué que United était intéressé par le joueur de 23 ans, qui a marqué 15 buts en 37 apparitions cette saison et a continué d’améliorer sa réputation.

Cependant, United n’est pas le seul à admirer l’attaquant portugais, avec Arsenal et l’Atletico Madrid ont également indiqué qu’ils envisageaient une approche de l’Old Gold une fois la fenêtre de transfert rouverte.

United pourrait envisager de rendre permanent le prêt d’Odion Ighalo au lieu de dépenser gros pour Jota, avec Solskjaer confirmant qu’il n’était pas au-delà des domaines de possibilité pour le Nigérian de rester.

Maintenant, discutant pour la première fois de l’intérêt manifesté par United pour lui, Jota a plaisanté sur un problème potentiel qu’il pourrait avoir avec Fernandes s’il devait déménager à Old Trafford, avec son compatriote y ayant été transféré lors d’un premier mouvement de 47 millions de livres sterling en janvier.

S’adressant au journal portugais Record, Jota a ri quand on lui a demandé s’il aimerait déménager à Old Trafford: «Non, pour commencer, j’ai« 18 »et maintenant Bruno Fernandes a également« 18 », donc nous aurions bientôt un problème . “

Jota, via Sport Witness, a poursuivi: «Je plaisante. C’est toujours bien de voir votre nom lié à des clubs de dimension mondiale, mais je sais aussi que ce n’est pas la chose la plus importante.

«Il suffit de regarder ce qui s’est passé maintenant avec cette pandémie. Il est important de terminer la saison, de faire de notre mieux et lorsque le marché des transferts arrive, voir s’il y a une situation. Il serait ensuite étudié par moi et les loups. “

Jota sur Nuno Espirito Santo

Jota a également été interrogé sur sa relation avec le patron des Wolves Nuno Espirito Santo, qui a accompli un travail remarquable depuis sa prise de fonction à Molineux, et a été demandé si, au lieu de José Mourinho, devait maintenant être considéré comme le “nouveau Special One”.

“Non, non, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Je laisse cela aux fans », a-t-il ajouté. «Je pense que personne ne désapprend et que Mourinho continue d’être un excellent entraîneur, comme il l’a été pendant des années et des années.

«Bien sûr, dans une carrière aussi longue, il y a toujours des hauts et des bas. Il saura comment contourner cela. »

Les loups, quant à eux, ont fait de leur mieux pour éloigner les affirmations selon lesquelles Liverpool pourrait braconner un autre de leurs hommes vedettes en plaçant un prix demandé gigantesque sur sa tête.