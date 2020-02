Diogo Jota recherché par Man United cet été

Manchester United prévoit un déménagement d’été pour l’ailier des Wolves Diogo Jota, selon Calciomercato.com.

Le joueur de 23 ans a rejoint les Loups de l’Atletico Madrid pour 11,72 millions de livres sterling en 2018 après un prêt d’un an au club.

Bien que principalement un ailier gauche, Jota a également joué comme attaquant, numéro 10 et attaquant du milieu de terrain central.

Les Red Devils, qui ont également été liés à la paire de loups Raul Jimenez et Ruben Neves, auraient suivi Jota depuis un certain temps et sont prêts à faire un mouvement en été pour augmenter leurs options d’attaque. Ses récentes performances ont ajouté une vigueur renouvelée à leurs plans de le signer, selon le rapport.

Il a été en forme cette saison, marquant 12 buts et fournissant 5 passes décisives dans toutes les compétitions.

Trois de ces buts sont survenus jeudi en Ligue Europa alors que les Wolves ont remporté la victoire 4-0 contre l’Espanyol, l’équipe espagnole. Ses performances lui ont valu le titre de joueur de la semaine de la Ligue Europa.

Ayant été un remplaçant inutilisé six fois, Jota a finalement fait ses débuts pour le Portugal en novembre, quittant le banc dans une victoire 6-0 contre la Lituanie.

Le joueur est évalué à 30 millions de livres sterling, mais avec les Wolves en tête de la Premier League, les Red Devils s’attendront à payer beaucoup plus pour garantir ses services. Il est engagé à Molyneux jusqu’en 2022.

