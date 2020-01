Direct Live : Shrewsbury Town vs Liverpool Streaming | FA Cup à partir de 18h00

Liverpool, l’une des équipes les plus en forme d’Europe, se rendra dimanche à Shrewsbury Town, en troisième division anglaise, pour le quatrième tour de la FA Cup.

L’équipe de l’entraîneur allemand Jurgen Klopp sera inspirée par ce match, après la victoire 2-1 de jeudi en Premier League contre Wolverhampton et neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Bien qu’ils aient présenté une équipe alternative, les Reds ont gagné leur ticket pour cette étape après une victoire 1-0 sur leurs rivaux de la ville d’Everton dans un match serré qui a été réglé par un but du jeune Curtis Jones, qui vise une place de titulaire ce dimanche, ainsi que d’autres éléments qu’on ne trouve pas habituellement dans le onze de départ.

Face à eux, la ville de Shewsbury a dû passer par trois tours pour s’installer à ce stade et l’a fait avec beaucoup d’énergie, un visage complètement différent de celui qu’elle a montré dans sa Ligue, où elle est seizième.

How we feeling, Reds? 😁 pic.twitter.com/ZTO8C8xnwa

🗓 Sunday 26th January 2020 🔵 Shrewsbury Town 🏟 New Meadow 🏆 @EmiratesFACup ⏰ 5pm

Jeudi, Liverpool a battu les “Lobos” 2-1 grâce à un but de Roberto Firmino, sur 84′, et a fait un pas important vers le titre tant attendu de Premier League. Les circonstances, cependant, obligent les Rouges à penser à la ville de Shrewsbury.

Liverpool ne pourra pas compter sur son joueur vedette Sadio Mane, blessé lors du match de championnat, pour ce nouvel engagement, 33′, et qui a été remplacé par le Japonais Takumi Minamino.

L’ancien joueur de Salzbourg sera l’une des stars du match contre Shrewsbury Town, qui vient d’éliminer Bristol City en play-offs.

[Media: Liverpool Echo] Shrewsbury Town vs Liverpool LIVE – Early team news, kick-off time, commentary stream, score and goal updates from FA Cup fourth round https://t.co/iYxmBnQahO pic.twitter.com/BFnMuJVsPQ

— LFCMAGAZINE (@LFCMAGAZINE) January 26, 2020