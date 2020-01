DIRECTV SPORTS LIVE: Pérou vs. Brésil LIVE LIVE via DIRECTV GO date, heure et canal des débuts des moins de 23 ans en pré-olympique en Colombie, 2020 Équipe nationale péruvienne

De Colombie, Pérou et Le Brésil sera mesuré (LIVE VIA DIRECTV SPORTS, LIVE, FREE) pour le début des Jeux olympiques de Colombie 2020. L’équipe nationale péruvienne U-23 fera ses débuts contre «Canarinha» dans un match qui promet des buts et de bons jeux. Les deux équipes chercheront à se rendre au home run final, par l’une des deux places aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Pérou vs. Le Brésil ils entreront en collision ce dimanche à 20h30. dans le stade du Centenaire d’Arménie. La réunion sera télévisée par DirecTV Sports et pourra également être visionnée par l’application DirecTV GO. Ce sera le deuxième match du Groupe B, le même dans lequel le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie joueront également.

Pérou et Le Brésil Ce sera l’un des matchs les plus compliqués que Nolberto Solano écoutera. Le «Canarinha» a participé aux trois dernières éditions des Jeux Olympiques (accueillis à Rio 2016), remportant les U-20 sud-américains de 2007 et 2011.

Premier jour de travail de notre @SeleccionPeru Sub 23 Armenia en Arménie, Colombie. Ceux dirigés par Nolberto Solano se sont entraînés dans le domaine de la Bolo Club Corporation en vue de leurs débuts contre le Brésil 🇧🇷 lors du tournoi préolympique de dimanche. # PeruSub23 🙌 # ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/dw7txhvmM8

– Équipe nationale péruvienne 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 17 janvier 2020

Et, pour les trois éditions précédentes des journées olympiques, les équipes de football qui se sont qualifiées l’ont fait, après avoir remporté ou terminé deuxième des U-20 sud-américains. Pour cette édition de Tokyo 2020, Conmebol est revenu au format pré-olympique avec les équipes des moins de 23 ans de chaque nation latine.

La Équipe nationale péruvienne Il n’a pas participé à une édition des Jeux Olympiques depuis 1960, alors qu’il était vice-champion du Championnat pré-olympique qui s’est déroulé à Lima. 60 ans plus tard, Nolberto Solano cherche à accomplir l’exploit avec ses dirigeants.

Pour ce championnat, le «bicolore» avait une série de matchs amicaux, nationaux et internationaux, pour atteindre le «top». Le plus jeune de cet appel est Kluiberth Aquilar, qui a été appelé d’urgence, après la blessure de Franco Median, ainsi que Yuriel Celi.

Pérou vs. Brésil: horaires mondiaux

19 h 30 Mexique

20:30 heures Pérou, Colombie

20 h 30 États-Unis, de Washington D.C., District de Columbia

21 h 30 Venezuela

22 h 30 Argentine, Chili, Brésil, Uruguay

04:30 heures (lundi 19 janvier) Espagne

Pérou vs. Brésil: alignements possibles

Pérou: Solís, Rabanal, Caballero, Rabanal, López, Fuentes, Pretell, Rivera, Celi, Pacheco, Olivares.

Brésil: Ivan, Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique; Antony, Pedrinho, Paulinho; Matheus Cunha

