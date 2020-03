Disgruntled Man Utd man’s £ 12m alerte prix à Newcastle, West Ham

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 3:10

Manchester United est prêt à écouter les offres du défenseur Phil Jones, qui souhaite partir en raison d’un manque de temps de jeu, selon les informations.

Jones, qui a été amené à Old Trafford par l’ancien patron Sir Alex Ferguson en 2011, a été une figure importante à l’arrière pour United dans son temps avec le club.

Cependant, son temps de jeu a diminué ces dernières saisons en raison des ajouts de Victor Lindelof et Harry Maguire et il est maintenant considéré comme le quatrième choix derrière l’ancienne paire et Eric Bailly.

Selon le Sunday Mirror, les perspectives de Jones en matière de temps de jeu sont en outre entravées par le fait que la résurgence du prêt de Chris Smalling à Roma pourrait le voir revenir dans le giron, tandis qu’Axel Tuanzebe devrait bénéficier de plus de temps de jeu.

En tant que tel, Jones est devenu frustré par son manque de chances et veut obtenir plus de temps de jeu ailleurs.

Uni sont prêts à laisser partir cet homme de 28 ans, mais exigeraient 12 millions de livres sterling pour ses services, Newcastle et West Ham se disant intéressés.

Patron de Newcastle Steve Bruce est encouragé par le fait que Jones possède une pléthore de Premier League et une expérience européenne de haut niveau en son temps avec United.

Dans d’autres informations, United aurait dit qu’il lui faudrait payer 15 millions de livres sterling pour que le prêt d’Odion Ighalo à Old Trafford devienne permanent.

Ighalo a eu un impact magnifique depuis son arrivée de Chine en janvier, marquant quatre buts en huit matchs.

Selon le Sunday Mirror, Shanghai Greenland Shenhua cherchera à “piquer” United compte tenu de la forme d’Ighalo.

