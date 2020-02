Divock Origi partage ce qu’il a tenté d’envoyer un SMS au patron de Liverpool en 2018 – HITC

Divock Origi est passé d’un joueur marginal de Liverpool à un score en finale de la Ligue des champions.

Quelle différence une année a fait pour le tueur à gages de Liverpool Divock Origi.

Le Belge a marqué lors de la finale de la Ligue des champions en juin dernier alors que les Reds remportaient la compétition pour la sixième fois, après avoir également marqué deux fois lors du miraculeux retour en demi-finale contre Barcelone.

C’est la deuxième année consécutive que Liverpool atteint la finale du tournoi élite européen.

À cette occasion, alors que l’équipe de Jurgen Klopp s’inclinait 3-1 face au Real Madrid à Kiev, l’attaquant belge regardait depuis les Caraïbes, venant de terminer un prêt d’une saison à Wolfsburg.

Le joueur de 24 ans a révélé au site officiel de Liverpool qu’il avait tenté d’envoyer un texto à son manager allemand après le match mais, malgré le message non transmis, Origi prétend que c’était “ le destin ” pour lui d’aider à guérir les blessures d’Ukraine un an plus tard.

“Ce qui est fou, c’est que je me souviens d’avoir envoyé un SMS à l’entraîneur après le match [in Kiev]. Je ne voulais pas dire beaucoup de mots, mais j’ai utilisé les emoji du biceps pour dire «continuez fort, continuez» et j’ai dit «nous allons revenir la saison prochaine».

«Ce texte n’a jamais été adopté, mais dans ma tête, j’ai dit« nous », comme si j’y étais. Je ne sais même pas si le responsable le sait, mais le texte n’a jamais été lu. Finalement, je suis revenu et j’ai fini par marquer en finale, donc c’était assez symbolique. C’était peut-être le destin, définitivement. »

Origi n’a pas eu un impact énorme cette saison, marquant seulement cinq buts dans toutes les compétitions – et seulement trois en Premier League.

Mais quelle option Klopp a-t-il sur le banc s’il a besoin d’un but de temps en temps, ce qui, si nous sommes honnêtes, n’est pas si fréquent.

Si l’ancien tireur de Lille peut changer la donne contre Barcelone, il peut changer la donne contre n’importe qui et il sera intéressant de voir s’il peut aider Liverpool à conserver son titre européen.

