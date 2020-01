Dix choses que vous ne savez peut-être pas sur Bruno Fernandes

On s’attend à ce que Manchester United signe le général Bruno Fernandes du milieu de terrain du Sporting Lisbon aujourd’hui après avoir terminé un examen médical à Carrington. Mais que sait-on de l’international portugais? Voici dix choses qui intéresseront tous les fans de Manchester United alors que nous l’accueillons au club.

1. Son nom complet est Bruno Miguel Borges Fernandes.

2. Il n’a eu qu’une seule petite amie, sa femme actuelle, Ana Pinho, qu’il a rencontrée à l’école à l’âge de 16 ans. Le couple a une fille, Matilde, qui aura trois ans demain.

3. Fernandes est née et a grandi à Maia, une banlieue de Porto où se trouve l’aéroport de la ville. Son intérêt pour le football a commencé parce que son cousin Vitor Borges a joué pour Boavista, le deuxième club de Porto. Des années plus tard, Bruno a commencé sa carrière dans le même club.

4. Bruno a déménagé en Italie à l’âge de 17 ans et a passé cinq ans avec Novara, Udinese et Sampdoria. Il était tellement nostalgique au début qu’il a failli arrêter de jouer au football, mais sa petite amie a déménagé pour le rejoindre et l’a aidé à s’installer.

5. Il est naturellement bipède.

6. Bruno fait une sieste de 90 minutes tous les jours après le déjeuner.

7. Le joueur de 25 ans a un tempérament: des images de vidéosurveillance de lui criant «Va te faire foutre! Allez vous faire foutre! »Après avoir été renvoyé contre Boavista en septembre a été diffusé sur la télévision nationale portugaise.

8. Fernandes aime porter le maillot numéro 8 en l’honneur de son père, qui portait le même maillot, et parce que son anniversaire est le 8 septembre. Il a le numéro 8 tatoué sur son bras droit (voir photo principale ci-dessus).

9. Il aime les sushis.

10. Ses idoles d’enfance étaient Ronaldinho, Deco et Rui Costa.