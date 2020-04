Dix entraîneurs capables de diriger le Club America à l’avenir

Après l’étrange goût de bouche que l’Amérique a laissé Miguel Herrera dans ce dernier semestre, Les fans d’Azulcrema se sont divisés et ont remis en cause le travail du Pou dans sa deuxième étape en charge de l’équipe..

L’un des grands freins pour que votre départ gagne en force est la faible disponibilité des entraîneurs qui sont disponibles et qui, en plus, savoir ce que signifie diriger le club le plus vainqueur du Je veux direfootball mexicain.

Dans cette liste, certains noms sont présentés qui pourraient être une véritable option pour le banc des Eagles, à l’exception de quatre entraîneurs qui ont un contrat, mais qui, avec une bonne proposition comme celle de l’Amérique, pourraient éventuellement se retrouver avec une éventuelle séparation contractuelle.

10. Gustavo Alfaro

L’un des entraîneurs qui n’ont actuellement pas de contrat et pourrait être une bonne option pour le banc Azulcrema est Gustavo Alfaro, qui a récemment réalisé Boca Juniors, où il n’a perdu que 7 matchs. En outre, la ‘Laitue’ était un ennemi du club en 2007, à cause de sa main Sarandí Arsenal il a remporté la Coupe d’Amérique du Sud face à la L’Amérique; Il a également remporté une Ligue argentine et une Super Coupe avec le même club.

9. Alfredo Tena

Le «Captain Fury» est un homme au caractère incontestable pour diriger les Eagles; Cependant, son travail d’entraîneur n’a pas été entièrement positif. Malgré cela, il a obtenu deux ligues en tant que stratège, d’abord en 1996 avec Santos Laguna et une autre en 2001 avec Pachuca.

Il travaille actuellement dans les forces de base du club et sa promotion serait naturelle, mais c’est un pari trop risqué pour le club, même si au moins cela donnerait du caractère et de l’identité à l’équipe.

8. Antonio Mohamed

El Turco est l’un des quatre sur cette liste qui a actuellement un contrat et non seulement cela, il vient également d’être champion avec Rayados et a été à peine 5 mois à la barre de Monterrey; cependant, une sortie de lui ne serait pas trop farfelue, car au cours de ce semestre il n’a pas pu gagner un seul match au sein de la ligue Et votre situation pourrait exploser à tout moment si vous n’obtenez pas les résultats escomptés.

Difficile de savoir s’il aimerait retourner en Amérique, mais il est impossible d’oublier comment il a célébré son titre de champion avec les Eagles et maintenant sans Peláez, son retour pourrait être une réalité si les choses n’arrivaient pas avec le gang.

7. Daniel Brailovsky

L’une des options les moins probables au sein de ces entraîneurs est celle du Brailovsky «russe», Puisqu’il n’a pas eu une bonne fermeture lors de sa dernière expérience en tant qu’entraîneur, il est sans mise en scène depuis plus de 10 ans et ne semble pas avoir l’intention de retourner sur le banc; Mais si l’on spécule sur le départ d’un coach qui vient d’arriver en finale, cela vaut aussi la peine de rêver au retour d’une histoire de l’institution.

La vérité est que le Russe n’avait pas la stabilité ou les joueurs que le club a aujourd’hui et a quand même réussi à atteindre une finale de Copa Sudamericana.

6. Víctor Manuel Vucetich

Vuce est un autre directeur technique qui a un engagement actuel et son intégration serait compliquée; Cependant, une opportunité comme l’Amérique serait une porte de rêve pour le multi-champion du Mexique, car des grandes équipes du pays, il n’a eu que la possibilité de diriger Cruz Azul.

Mettre la fin de sa carrière avec l’Amérique sur la bonne voie serait une opportunité qu’il ne pourrait pas laisser passer et avec cela, les Eagles assureraient de bons résultats dans la ligue, car le surnommé également “ Rey Midas ” pourrait ajouter son sixième titre de ligue avec les joueurs bleu crème.

5. Marcelino García

L’une des options les plus impensables mais probables est celle de Marcelino García Toral, qui a géré toute sa carrière en Espagne et avec de bons résultats, notamment dans ses deux derniers clubs: Séville y Villarreal.

Son arrivée est très complexe, mais il est actuellement libre et un contrat décent devrait le convaincre d’essayer le football mexicain, où se trouve actuellement son compatriote Míchel; Cela apporterait un autre niveau d’analyse tactique, mais cela pourrait prendre beaucoup de temps à s’adapter.

4. Manuel Pellegrini

Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City et West Ham Ce sont ses dernières équipes dirigées et il a pu apporter de bons résultats dans chacune d’elles. Un entraîneur avec ce profil ne pourrait jamais être désapprouvé et il est actuellement sans équipe, donc l’Amérique pourrait essayer cette formule beaucoup plus mature et méticuleuse dans ses décisions et déclarations.

3. Luiz Felipe Scolari

Champion du monde, Copa Libertadores (x2) et deux championnats brésiliens Ce sont quelques-uns de ses nombreux titres d’entraîneur et il n’a actuellement aucun engagement.

Le programme est superflu, mais bien qu’il ait fait de Palmeiras un monarque du football brésilien il y a deux ans, son incorporation ne semble pas complètement en accord avec le style américaniste; cependant, une incorporation de ce style briserait les paradigmes et fonctionnerait comme peu d’autres.

2. Marcelo Gallardo

L’avant-dernier entraîneur sous contrat sur cette liste est également le plus difficile. Avec une popularité au sommet et ciblant l’Europe ou l’équipe argentine, la poupée est également l’option souhaitée pour tous les Azulcremas.

Il a déjà mis en évidence son excellent travail d’entraîneur au niveau international, mais il ne peut toujours pas obtenir un championnat argentin. Pourtant, dans les plans de la Doll ne semble pas figurer la Liga MX, mais avec un contrat juteux, nous avons pu voir l’un des meilleurs entraîneurs du continent menant le plus grand au Mexique.

1. Marcelo Bielsa

La vieille école refuse de partir, encore moins si le protagoniste est l’un des fondateurs. Marcelo Bielsa est incompréhensiblement charmant avec ses méthodes et donne toujours des résultats, bien que parfois il reste en marge des championnats.

En plus de créer toute une philosophie qui ne nuirait pas à une équipe ayant besoin de football, Bielsa a déjà un passé américaniste et il connaît le football mexicain; raison pour laquelle un retour serait très prometteur pour les fans et arriver à une équipe qui pourrait lui donner les joies d’être à nouveau champion pourrait exciter toutes les parties, mais avant qu’il ne soit nécessaire de rompre son lien avec Leed United, avec qui il a un grand engagement à venir.