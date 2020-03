Dixon dit “quelque chose ne va pas” avec Arsenal Man & Arteta, s’attend à ce qu’il parte – HITC

Ainsley Maitland Niles a eu du mal à faire sa marque sous le nouveau patron d’Arsenal, Mikel Arteta.

Lee Dixon a déclaré que «quelque chose ne va pas tout à fait bien» avec Ainsley Maitland Niles et Mikel Arteta dans les coulisses, car il s’attend à ce que le défenseur d’Arsenal «passe à autre chose», comme il l’a déclaré à The Handbrake Off Podcast.

Maitland-Niles a commencé un match avec les Gunners pour la dernière fois en janvier lorsqu’il a joué à l’arrière droit lors du match nul d’Arsenal contre Sheffield United.

Il ne fait pas partie d’une équipe de match pour Arteta depuis janvier, et malgré sa polyvalence, Arteta a choisi de jouer d’autres options au milieu du parc et à l’arrière droit.

Dixon a partagé comment vous ne pouvez pas trop lire sur la situation actuelle entourant Ainsley Maitland Niles, mais il pense que l’homme d’Arsenal sera «inquiet»

“Nous ne voyons ce que nous voyons qu’un samedi”, a déclaré Dixon à The Handbrake Off Podcast. «La plupart des choses qui se passent avec l’équipe se déroulent à huis clos. Vous ne voyez pas ce qui se passe pendant la formation. Comment il [Maitland-Niles] les trains. Vous ne voyez pas son intégration avec les autres joueurs, donc les jours de match sont complètement faux pour juger de la façon dont un joueur s’intègre dans l’équipe.

«Vous pouvez vous en tirer. Vous n’avez pas toujours à aimer les joueurs avec qui vous jouez. C’est assez historique que vous n’ayez pas besoin d’être amis avec tout le monde. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses avec lui et le coach.

“Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas tout à fait et le fait qu’il ne l’ait pas utilisé dans ces positions est quelque chose qui l’inquiéterait parce qu’il veut jouer. Il n’entre pas à l’arrière droit, pour le moment. Et il a dit qu’il voulait jouer au milieu de terrain et je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne passe. ”

Maitland-Niles a remplacé en tant qu’arrière droit, et parfois sur le côté gauche, pour Arsenal compte tenu de leurs problèmes, à la fois de qualité et de blessures dans ces domaines au cours des dernières saisons.

Il semble que Maitland-Niles doive prouver que son manager a tort sur le terrain d’entraînement avant de pouvoir entrer à nouveau dans ses pensées car il est assez évident qu’Arteta affaiblira son autorité s’il remarque quelque chose de mal.

En ce moment, les choses s’améliorent pour le club du nord de Londres, et malgré leur élimination de l’Europe, ils seront heureux de ne pas avoir encore été battus en Premier League en 2020.

