Djalma Santos, la pionnière brésilienne du Muralha dans le dos moderne

Comme Pelé, il n’a jamais joué en Europe, mais son nom est toujours inscrit de façon indélébile dans les pages d’histoire du football. Djalma Santos, en plus d’être un arrière puissant, il est également l’un des joueurs à avoir fait au moins 1000 apparitions professionnelles. Arrière droit du grand Brésil des années 50 et 60, il est considéré comme l’un des meilleurs interprètes du rôle de l’histoire. Son surnom, sans avoir besoin de traductions spéciales, était le Muralha. Avec son collègue Nilton Santos, il était un innovateur du rôle inventant l’arrière-arrière arrière avec des tâches clairement offensives. Son palmarès raconte 3 tournois Rio-San Paolo, 3 championnats Paulista, 2 Taça de Brasil et surtout deux championnats du monde en ’58 et ’62. Aujourd’hui, 91 ans se sont écoulés depuis sa création.

