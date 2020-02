Djed Spence signe une nouvelle entente avec Middlesbrough

Crédit photo: .

Middlesbrough a confirmé que le jeune arrière droit Djed Spence avait conclu un nouvel accord de trois ans et demi au club.

Impressionné pendant la saison des percées

Spence a impressionné le manager Jonathan Woodgate depuis son entrée en jeu plus tôt cette saison. Il a fait ses débuts début décembre 2019, lors d’une victoire 1-0 sur Charlton Athletic. Depuis, il n’a raté qu’un seul match toutes compétitions confondues pour Middlesbrough.

Les performances impressionnantes du joueur de 19 ans l’ont vu gagner de l’intérêt auprès des clubs de Premier League, avec Tottenham Hotspur, selon Paul Fraser de The Northern Echo, qui serait intéressé par l’arrière.

Ce qui fut dit

Parlant de l’engagement de Spence dans un nouvel accord, Woodgate a déclaré au site officiel de Middlesbrough: «Nous sommes ravis de bloquer Djed pour une plus longue période. Il a fait exceptionnellement bien depuis qu’il est entré dans l’équipe. Il a gagné le droit et il sait qu’il doit continuer à travailler dur.

«Nous parlons beaucoup et il connaît les normes qu’il a établies, les normes auxquelles nous nous attendons et qu’il doit continuer à écouter, continuer à travailler et à s’améliorer. Djed est un grand jeune talent.

“Il est important de garder nos jeunes talents. Ces gars ont tous gagné leurs opportunités et ils les ont saisies. Ils sont l’avenir de ce club, et ils comprennent tous l’importance de travailler dur et de se développer en tant que joueurs. »

Le joueur de 19 ans a également exprimé son désir de continuer à s’améliorer, en disant: «Je veux bien faire pour le club, apprendre mon métier et continuer à aller de mieux en mieux.

«Le manager est le même, il est toujours sur mon dos car il veut le meilleur pour moi et la meilleure version de moi. Je suis sur la lune pour signer le nouveau contrat, c’est une bonne sensation et je veux que ça continue. “

