DLT choisit le XI de la date 6

Les égalités, les pénalités perdues, le VAR toujours controversé et les joueurs du monde entier ont eu cette sixième manche du Plan Vital.

L’UC à égalité, Colo Colo ne trouve pas la direction, le U a de nouveau rendu visite, Curicó reste ferme, Audax dégonflé, tous les partis ont quelque chose à apporter et, de chacun, un candidat émerge dans notre équipe de la date.

Dans une section qui est déjà stable, l’équipe tactique de DLT Sports, a choisi celle qui, pour eux, est la formation qui a le plus mérité d’apparaître dans l’idéal 11 du jour.

La formation choisie, un 4-2-3-1:

Archer | Diego Sánchez (Union espagnole)

L’Union a trouvé son chemin ces dernières années, mais jamais sans complications. En ce sens, le “Singe” a été la clé couvrant la pénalité à un Suarez “Banane” complaisant, quand il a terminé la première moitié.

Côté droit | Matías Rodríguez (Université du Chili)

Double historique de l’Argentin, ce qui fait de lui le défenseur le plus marquant de l’histoire de notre football. Tour, surprise et meilleure définition que plusieurs attaquants de championnat. Le capitaine bleu est en état de grâce.

Centre droit | Matías Navarrete (U. La Calera)

Il a joué à droite dans une ligne de 3 conçue précisément pour faire face à Puch et Fuenzalida main dans la main. La chose à propos de Navarrete avant le pointeur était exceptionnelle; Il a gagné son duel contre l’Iquiqueño et a fait jouer son équipe à la fois dans la construction et dans le support pour donner de l’amplitude aux cimentiers quand ils avaient le ballon. Vojvoda a trouvé sa ligne défensive de départ.

Centre gauche | Harold Cummings (Union espagnole)

But et force défensive au service des Hispaniques. Il a remporté 100% de ses duels, grâce à son présage physique et sa bonne localisation. Le Panaméen est l’un des bons contrats de l’année.

Côté gauche | Nicolás Díaz (palestinien)

Il gagne une place pour ses bonnes performances multifonctionnelles. Il a commencé comme arrière gauche et a accompli le jeu de Basay, qui alimente et favorise le fractionnement de ses côtés. Avec le changement de Sergio Felipe, cela s’est produit comme central et a été une contribution à la construction du jeu. Malgré le tirage, une mention est méritée.

Confinement 1 | Juan Leiva (U. La Calera)

Calera joue au rythme de Leiva, aussi simple que cela. Celui qui est né à Concepcion a trouvé sa place dans le monde à EttiJadue et le démontre semaine après semaine. Avec niveau micro cycle et démontrer à Pinto Durán si cela mérite plus.

Confinement 2 | Martín Cortés (United Curico)

Surprise de soi et des autres, le Curi est l’escorte du championnat. L’une des principales raisons pour lesquelles Larcamón a augmenté est le niveau de son capitaine. Cortés, qui est venu comme entraîneur habile et volant, s’inquiète aujourd’hui d’être le chef d’orchestre de l’équipe, avec une capacité spéciale à diriger les pots-de-vin et les longues balles. Cadeau extraordinaire de l’Argentine.

Hitch | Pablo Aránguiz (U. du Chili)

Montillo l’a dit et nous appuyons ses propos. Aránguiz est, aujourd’hui, le joueur avec le meilleur présent dans le football chilien. Débordement, déséquilibre constant, catalyseur et définition. L’ancienne Union a été le complément parfait de l’écureuil et Caputto l’a lu depuis le début.

Aile gauche | Carlos Rotondi (S. Wanderers)

Dans le meilleur match de la date, l’Argentin a été applaudi. Il a toujours gagné le groupe, était un agent offensif constant et provoque le désordre nécessaire que Wanderers aime attaquer. But et assistance dans un Wanderers qui en a besoin pour échapper à la descente.

Aile droite | Cecilio Waterman (U. De Concepción)

Le Panaméen fait partie des buteurs du championnat, grâce à son doublé face à Colo Colo. Prédateur de zone (nous l’avons mis sur la touche pour l’ajouter à l’équipe), puissant, vainqueur des duels et danger 90 minutes … sinon, demandez à Colo Colo.

Avant centre | Mauricio Pinilla (Coquimbo)

Les pirates ont remporté le classique avec un objectif «rockstar» et cela, à notre avis, est plus que suffisant pour être dans le IX. Encaró, accroché et envoyé pour sauver. Hiérarchie et talent pour l’attaquant.

DT | Corengia allemande (Royaume de Coquimbo)

Ce n’était pas facile le classique de la région IV pour les pirates, qui n’ont pas gagné depuis 2006 lors du premier match. L’Argentin a su changer le schéma au bon moment, avec l’entrée de Coat by Pinto, qui a permis au local de trouver de nombreux espaces qui ont finalement fini par lui donner la victoire.

Que pensez-vous de l’équipe? Rendons-nous justice au titulaire? Consultez les actualités de toutes les équipes chiliennes et des meilleures ligues du monde dans Onefootball.