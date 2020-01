Doherty laisse à deux occasions cruciales le match nul des Wolves avec Man Utd

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 7:24

Les loups ont été les plus proches de sceller leur place au quatrième tour de la FA Cup, mais un but gagnant leur a échappé alors qu’ils faisaient match nul 1-1 avec Manchester United samedi.

Ole Gunnar SolskjaerL’équipe des États-Unis, quant à elle, n’a plus réussi à marquer lors de trois de ses cinq derniers matchs après le match nul à Molineux.

Le fantastique arrêt de Sergio Romero a contrecarré Matt Doherty, tandis que Marcus Rashford a frappé la barre pour les visiteurs en seconde période.

Doherty avait un but tardif exclu pour le handball, mais c’était un match oubliable entre deux équipes sans imagination, qui font maintenant face à une rediffusion à Old Trafford.

United a été éliminé de la coupe en quarts de finale par les Wolves la saison dernière, mais le patron Solskjaer a effectué sept changements en pensant à la demi-finale de mardi de la Coupe Carabao contre Manchester City.

Les loups, qui ne traînent que Uni par un point en Premier League, a fait cinq et ce qui a suivi a été un premier semestre largement fade.

Mason Greenwood réduisit largement après sept minutes et la tête déviée de Romain Saiss traversa le but six minutes plus tard.

Mais – depuis le corner résultant – Romero a maintenu le niveau des scores quand il a produit un arrêt réflexe exceptionnel pour refuser Doherty au deuxième poteau après le coup de Leander Dendoncker.

Suivez le jeu avec le Score Center de TEAMtalk ici…

Ce fut une sauvegarde sensationnelle et a donné à United une certaine conviction alors qu’il tentait de dicter le tempo de la première moitié, malgré l’absence d’un point focal à l’avant.

Ils n’ont pas réussi à créer une opportunité significative, mais Brandon Williams a fait appel à une pénalité 10 minutes avant la pause quand il s’est mêlé à Dendoncker, mais après un contrôle VAR, ses appels ont été rejetés.

Daniel James a raté large alors que United a terminé la mi-temps avec force, mais Raul Jimenez a remplacé Benny Ashley-Seal à la pause pour donner aux hôtes une menace supplémentaire.

Pedro Neto a tiré sur Romero cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps, mais Juan Mata est allé plus près de sortir de l’impasse.

Tahith Chong a été abattu par John Ruddy, coup franc à la 58e minute de Saiss et Mata, qui a perdu quelques centimètres de large.

Fred et Rashford puis remplacé Mata et James et l’attaquant anglais aurait dû avoir un impact instantané à 20 minutes de la fin.

Andreas Pereira a trouvé l’avant libre sur la gauche mais il a pris trop de temps et son effort de curling a écrasé Conor Coady et a rebondi sur la barre transversale.

Sept minutes plus tard, le défenseur Doherty pensait avoir attrapé le vainqueur quand il hocha la tête au centre de Jonny, mais il fut à juste titre interdit après que le ballon eut jeté un coup d’œil de son bras.

Jimenez a ensuite frappé la barre sous un angle aigu avec le temps qui s’écoulait.