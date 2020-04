Domínguez a souligné les finances de Conmebol pour faire face à la crise »Prensaf Fútbol

Jeudi 02 avril 2020

Le président de l’organisation sud-américaine a souligné le travail accompli par sa direction au cours des quatre dernières années, notamment dans le domaine économique, car elle a permis à la Confédération de faire face de manière positive à la paralysie du football due à la pandémie de coronavirus.

La Conmebol a vécu ce jeudi 2 avril au 72e Congrès ordinaire, qui s’est déroulé par visioconférence en raison de la menace du coronavirus. Dans le cas présent, le président de l’organisation, Alejandro Domínguez, a souligné les finances de l’organisation pour faire face à la crise des coronavirus sur le continent.

“Avec la maison en ordre et des finances solides, nous serons en mesure de faire face à ces circonstances exceptionnelles avec confiance et avec la capacité de réponse nécessaire, à la fois financièrement et institutionnellement”, a déclaré le patron de l’entité sud-américaine.

De plus, selon Domínguez, toutes les précautions ont été prises pour que lorsque le football revienne sur les terrains du continent “nous devons tous profiter du football comme il se doit – tous ensemble!”.

“En tant que dirigeants, nous devons prendre soin du football, être conscient de son importance, des sources de travail qu’il génère, non seulement pour les footballeurs, mais pour tout ce qui les entoure. C’est pourquoi nous devons être responsables dans la prise de décision, protéger le football et minimiser, autant que possible, l’impact social et économique de cette situation “, a expliqué le manager.

Le patron du football sud-américain a indiqué qu’en 2019, avec les Copa Libetadores et les finales sud-américaines uniques, en plus de la Copa América disputée au Brésil, un total de 28 championnats ont été organisés, ce qui a laissé des chiffres records pour l’entité.

Au total, plus de 210 millions de dollars ont été distribués dans les tournois de clubs: 162 millions dans les Libertadores et 52 millions dans les sud-américains. Il a également indiqué que plus de 400 millions de personnes pouvaient voir dans le monde et 100 millions d’entre elles via Facebook Watch, un nouveau média.

