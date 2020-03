Dominic Calvert-Lewin prolonge de cinq ans avec Everton

HALEWOOD, ANGLETERRE – 6 MARS (COUVERTURE EXCLUSIVE) Dominic Calvert-Lewin pose pour une photo avec Carlo Ancelotti (R) après avoir signé un nouveau contrat avec Everton à l’USM Finch Farm le 6 mars 2020 à Halewood, en Angleterre. (Photo par Everton FC via .)

Dominic Calvert-Lewin a prolongé de cinq ans, jusqu’en 2025, avec Everton. Il a récemment frappé une forme et sera un atout majeur. Calvert-Lewin devrait aider Everton à atteindre son objectif de jouer en Europe.

Dominic Calvert-Lewin signe un nouvel accord avec Everton

✍️ | DCL 2025! #EFC 🔵 pic.twitter.com/A1CGJO0tZa

– Everton (@Everton) 6 mars 2020

Ce qui fut dit

Calvert-Lewin a déclaré au site Web du club: «C’est une journée très fière. Cela a été agréable pour moi depuis le début à Everton et j’apprécie chaque jour à l’entraînement et chaque minute sur le terrain de football. »

«Le redressement que nous avons connu depuis décembre est fantastique et la croyance en nous-mêmes que nous sommes de retour là-bas et pouvons rivaliser avec les meilleurs est bel et bien là. Et avec un homme comme Carlo à la tête du navire, il nous est plus facile de croire au processus.

«Nous voulons être en Europe et participer aux meilleures compétitions. Cela signifierait un peu plus pour gagner des trophées ici en raison du voyage que j’ai fait avec Everton et Evertonians. C’est personnel et c’est comme ça que je l’aime.

«Personnellement, je veux passer à un niveau supérieur. J’aime penser que j’ai montré que je suis prêt à répondre aux attentes d’être le numéro neuf d’Everton. Mais je suis bien conscient de ce que je dois améliorer et de ce que je peux faire de mieux. »

L’importance de l’accord

Cet accord est un pas énorme vers l’objectif d’Everton d’atteindre le football européen avec Carlo Ancelotti. Cet accord intervient juste après que son compatriote anglais, Mason Holgate, a également prolongé pour le même montant et des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Everton serait en pourparlers avec le défenseur lillois Gabriel Magalhaes. Everton tente de mettre du papier sur papier dans plusieurs positions, de renforcer son effectif et d’assurer le football européen.

Dominic Calvert-Lewin a prospéré sous Ancelotti après un changement de formation, et c’est formidable pour Everton qu’ils pourront le sécuriser pour les années à venir. Depuis l’arrivée d’Ancelotti, Calvert-Lewin a frappé le fond du filet huit fois en Premier League et a enregistré une passe. Cette série de formalités sera temporaire, ou peut être attribuée à Ancelotti, le temps nous le dira. Mais si Calvert-Lewin continue sa façon de jouer, il sera un atout majeur pour les Toffees et pourrait être un acteur clé pour les amener en Europe.

Photo principale

Intégrer à partir de .