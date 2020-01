“Dommage de sortir comme ça, la Lazio a dominé. Du rouge à Leiva? Naive mais l’arbitre …”

NAPLES. Le technicien du Lazio, Simone Inzaghià la fin du match de coupe perdu contre Naples. Il a beaucoup gaspillé, a frappé deux bois, a raté une pénalité et a fermé en crescendo bien qu’il risque quelque chose sur la contre-attaque.

“Je ne peux pas dire grand-chose aux garçons, ils ont joué un grand match et ont dominé, désolé de dire au revoir à une compétition que nous avons gagnée l’année dernière et qui nous tient à cœur.” Rouge à Leiva? Un joueur de son expérience ne peut pas réagir comme ça, mais tout découle d’un oubli sensationnel de l’arbitre puisque le garçon prend le ballon clairement. On a fait le match qu’il fallait, il y avait des gars sur le chemin du retour comme Lulic et Correa mais personne n’a épargné. Derby? Maintenant on recharge les batteries car un gros match nous attend dimanche, je ne suis pas inquiet de la dépense énergétique ce soir car elle était budgétée ».