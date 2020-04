Dommage Martínez a choisi son meilleur but dans River et n’est pas “le troisième” à Boca

Tout le monde pourrait penser que le but le plus remarquable de Gonzalo Martínez, ancien joueur de football de River actuellement à Atlanta United des États-Unis, est celui qui l’a transformé en La bouche en finale de la Copa Libertadores de América 2018 pour définir cet inoubliable Superclásico.

Cependant, “Pitié” lui-même réfléchit à une autre de ses conquêtes mémorisées dans le “Millionnaire” et le classa comme le plus important de tous: C’est le criminel contre Gremio pour le même concours, ce qui signifiait le classement angoissant pour le match final susmentionné contre “Xeneize”.

⚽ Plus de Pity Martínez avec @supermitre: “Le but de Madrid n’était pas le plus important de ma carrière, c’était le but de penalty contre Gremio parce qu’il ne jouait pas et il a commencé à perdre l’équilibre.” pic.twitter.com/2iF7plUUfl

– Bolavip Argentine (@BolavipAr) 10 avril 2020

“Je n’ai pas eu à jouer en entrée, je suis entré et dans une faute contre (Lucas) Pratto, j’ai tiré au centre du but de (Rafael Santos) Borré. Et puis, vient le jeu de (Ignacio) Scocco qui est pénal et je dois le lancer pour pouvoir convertir. Je pense que j’étais plus déséquilibré, j’étais plus précis sur le bon jeu “, Il a déclaré sur Radio Mitre, à la surprise de beaucoup.

“Le but le plus important de ma carrière n’était pas celui de Madrid, c’était le coup de pied de réparation contre Gremio.” Nu la pitié. Même oui, c’est vrai.

– Julia (@mjulicordoba) 10 avril 2020

“A aucun moment nous n’avons donné des signes que nous avions abandonné, nous avons senti que le jeu était vivant. (Franco) Armani a sorti cette balle folle (main dans la main avec Everton). Ce sont des signes qui vous donnent de l’énergie et vous disent que le jeu se déroule” sur le chemin “, s’est terminée ce soir-là à Porto Alegre. Voulez-vous le retrouver à River?