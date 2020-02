Dommage Martínez: “mes buts étaient pénaux et sans gardien”

Le passage de Gonzalo Martínez à travers River a été dans la grande histoire du club et dans la mémoire de milliers de supporters qui crient encore aujourd’hui son objectif, le troisième du millionnaire, lors de la finale mémorisée à Madrid contre Boca.

Et le volant n’oublie pas son passage au club qui lui a donné la chance de franchir le saut en MLS où il brille à Atlanta United. “On préfère partir pour être meilleur à l’avenir, mais si c’était pour moi je resterais vivre à River. Là, j’ai réalisé des choses que je n’avais jamais imaginées”, a expliqué le joueur.

Martinez a décidé de quitter le club à l’un de ses meilleurs moments et a ajouté que “je vais avoir 27 ans et beaucoup de choses vous viennent à l’esprit: la famille, le bien-être de demain. Si ça avait été pour moi, je serais en Rivière encore. “

Interrogé sur ce qu’il se souvient de la Copa Libertadores 2018, Pity a fait référence aux buts qu’il avait faits comme pénalité contre Gremio en demi-finale, atteignant le classement à l’agonie et contre Boca lors de cette course mémorisée.

“À River, Dieu merci, j’ai dû rendre les buts plus faciles, les buts les plus difficiles ont été laissés à Juanfer et à l’ours Pratto. J’ai dû faire un but de pénalité et l’autre sans le gardien de but”, a déclaré le milieu de terrain avec espièglerie.

Enfin, en dialogue avec FOX Sports, le joueur a révélé que “J’adorerais être dans la galerie et voir River. Je suis très heureux et j’espère que ce sera défini tout ce week-end. J’adorerais voir comment ils jouent, car ils démontrent qu’ils sont meilleurs chaque jour. Le DT a beaucoup à faire, mais aussi les joueurs. Il y a de nombreuses fois où vous gagnez quelque chose et peut-être vous détendez, mais je pense que cette équipe a une mentalité gagnante. Ils se réinventent toujours et profitent toujours le mieux les uns des autres. “ Clarito