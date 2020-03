“Dommage” Martínez s’est lancé contre l’AFA pour ne pas avoir paralysé le football »Football Press

Lundi 16 mars 2020

L’ancien personnage de River Plate n’a pas voulu soustraire aux décisions prises dans le football argentin et a montré tout son mécontentement via son compte Instagram.

Le milieu de terrain actuel d’Atlanta United, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, a ajouté aux multiples réactions que les différents acteurs du monde ont manifestées devant les effets du coronavirus. A cette occasion, l’ancien champion d’Amérique avec River a évoqué la détermination de l’AFA à poursuivre l’activité, mais à huis clos, une décision qu’il n’a pas prise en accord avec le footballeur.

The ity Pity ’a écrit deux messages qu’il a exposés dans quelques histoires sur son compte Instagram, où il a déclaré:« Force tous les footballeurs argentins. Dommage qu’ils les prennent comme un divertissement et ne soient pas soignés comme n’importe quel Argentin dans cette situation difficile. »

Trois heures plus tard, le joueur a de nouveau montré son mécontentement, où il a ajouté: «Le joueur est plus à risque de contagion en voyage, etc. Nos familles, amis et connaissances sont en danger. Ne confondez pas. ” Il a fermé la roue qui milite dans la MLS.

Il faut rappeler que la ligue américaine a paralysé l’activité pendant au moins un mois, situation qui a commencé à régir depuis le 12 mars dernier.