Don du Loyal Club “S.Orlando” en faveur de l’ASL LE1, Lepore: “Chaque miette est importante”

NARDO ‘(LE). Ces derniers jours, Nardò Calcio a annoncé, en collaboration avec ses principaux sponsors et sympathisants organisés par granata, une campagne de solidarité en faveur de l’ASL LE1. À cet égard, le Fedelissimi Club “Sergio Orlando” a annoncé qu’il avait fait don de la somme de 400,00 € en organisant un virement bancaire à cet effet.

LE PRÉSIDENT DU CLUB PARLE

“J’exprime ma satisfaction – a déclaré le Président Massimo Lepore – en ce qui concerne les membres de l’association, j’ai l’honneur de présider. La solidarité est une mission du Fedelissimi Club, et je remercie les membres pour l’avoir une nouvelle fois démontré. J’exhorte toutes les associations et tous les sportifs et pas, même en dehors de notre Nardò, à faire de même. Dans un moment critique comme celui-ci, chaque miette, chaque petit geste, si chacun y participe, prend une valeur inestimable. Allez, ensemble, nous y arriverons. “