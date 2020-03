Don Ignacio Trelles rejoint la liste des légendes célestes

Le référent maximum du football mexicain a perdu la vie à 103 ans.

Après avoir signalé le décès de Don Ignacio Trelles, Cruz Azul et des personnalités du football ont adressé leurs condoléances à la famille du premier entraîneur de l’équipe nationale mexicaine.

Afin de rendre hommage à sa carrière sur et en dehors du terrain, l’équipe celeste, dont il raffolait les os rouges, l’a inscrit dans la liste des légendes de l’institution.

🎙 | “La chemise Cruz Azul pèse le même poids qu’un paquet de ciment” .- Don Ignacio Trelles #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/mZgU4TGtgE

– CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 25 mars 2020

“Ils sont considérés comme des légendes célestes, car ils ont été appelés au firmament bleu, pour être des témoins de la grandeur céleste. Ces joueurs ont contribué plus de 2 championnats à l’institution ou ont transcendé en raison de leur qualité professionnelle », a déclaré La Maquinaria.

«Sans aucun doute, il est devenu l’un des personnages les plus emblématiques du football mexicain et de notre institution. Avec nos couleurs, il a remporté les titres de champion de 1978-1979 et 1979-1980. “Don Nacho” a obtenu 15 titres de champion dans différentes équipes “, a-t-il déclaré.

Trelles est accompagné de grandes figures célestes telles que Jorge Marik, “El Kalimán”, Fernando Bustos, Cesareo Victorino, Octavio Muciño, Raúl Cárdenas et Miguel Marín.