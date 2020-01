Donatti: “Ce que je veux le plus, c’est donner de la joie aux gens”

San Lorenzo veut commencer l’année avec le pied droit après le départ de plusieurs joueurs de son équipe. Avec Tinelli devant, le Cyclone a présenté aujourd’hui sa nouvelle chemise et en a profité pour montrer officiellement ses nouveaux renforts avec la chemise.

Le premier à parler à la presse a été Alejandro Donatti, qui a dit que “ce que je veux le plus, c’est donner de la joie aux gens. Nous travaillons pour cela.” En outre, il a déclaré que “nous sommes déjà mentalisés ici à San Lorenzo. Nous espérons bien faire les choses”.

Le défenseur qui vient du Racing, a déclaré que “ce que je veux le plus, c’est que le week-end arrive et essaye de profiter, en toute tranquillité d’esprit” et a anticipé que “je n’ai pas signé le contrat. Aujourd’hui à 17h nous nous réunissons pour le signer et fermer le tout. J’ai essayé de ne pas penser à ça mais au groupe. ” Et tourné sans virages: “Je suis ici pour jouer samedi. Je suis toujours. Je me prépare, je me sens bien avec le groupe, avec le travail. Donc, bien, nous espérons abandonner l’équipe.”

Pour sa part, Diego “Torito” Rodríguez Il a dit qu’il était “heureux d’être ici, reconnaissant. Je suis impatient et très engagé envers le club”. Il a également fait référence à l’appel de Monarriz: “C’est une très bonne chose de montrer de l’intérêt pour moi. Heureusement, tout s’est bien passé, je suis heureux et j’espère retrouver cette confiance sur le terrain.” Et il a prévenu que “le DT m’a demandé d’essayer d’être l’option de toujours passer, d’avoir la sortie et une équipe de tête”.

Fernando Monetti Il est retourné au club et a averti qu’il était “très excité et avec de grandes attentes pour pouvoir concourir pour le poste”. Il a également affirmé qu ‘”il est important de former des groupes dans lesquels les jeunes et les plus grands ont une expérience à apporter. Il est bon de se renforcer entre les deux”. Enfin, il a reconnu avoir analysé “d’autres offres mais c’était une bonne opportunité qui a été présentée par San Lorenzo. Le club a des objectifs élevés et personnellement la première chose que je veux c’est de contribuer de ma position.”

Pour terminer, Uvita Fernández a reconnu qu’elle est “Très heureux d’appartenir au club. J’étais très enthousiasmé par l’appel, je voulais faire le saut. Reconnaissant à la Défense et à la Justice qui m’ont laissé partir.” Et il a reconnu que “l’appel de Monarriz m’a convaincu de venir. Ce laissez-passer me trouve à un grand moment.” San Lorenzo jouera à domicile contre les Estudiantes samedi prochain à 19h40 le 17e jour de la Super League.