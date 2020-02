Donc pas vraiment VAR, D’Aversa furieux mais Inzaghi glisse et nous sommes habituels

Il aurait dû résoudre certains problèmes pour les arbitres, au moins dans les cas de grève, et au lieu de cela, aujourd’hui, nous nous retrouvons une fois de plus pour commenter des épisodes sensationnels où le VAR tant vanté reste silencieux, parme qui à la fin des rails de course à travers les mots de son entraîneur.

PARMA FURIOUS

Histoire habituelle, technologique ou non, il y a toujours quelqu’un imbufalito, mais le support vidéo laisse les entraîneurs de plus en plus perplexes malgré les rencontres avec le manager de l’arbitre. A la fin du match contre la Lazio, l’entraîneur de Gialloblè D’Aversa explique: «Les images parlent clairement, Acerbi tire clairement le maillot Cornelius et c’est un penalty, sans parler de l’autre épisode de Bruno Alves, avec le défenseur qui totalement désintéressé par le ballon. – l’entraîneur des tonnerres de Parme – je ne veux pas que l’arbitre joue bien à l’intervalle, il a dit que Cornelius s’est jeté mais ce n’est absolument pas comme ça. Honnêtement, après un match comme celui-ci, je ne sais pas quoi dire aux garçons, nous analyserons toujours les erreurs commises, cependant, à la fin du match, j’ai dû retirer mes joueurs afin de ne pas compromettre les matchs suivants. ”

LE MISTER VA DUR

D’Aversa augmente alors la dose: “Je comprends que l’alibi de l’arbitre ne doit pas être donné, mais s’il y a de la technologie, il faut l’utiliser. Je commence à penser que l’arbitre n’est pas allé regarder l’épisode car sinon il aurait dû donner le penalty. De plus, si vous voulez discuter davantage, il y a une touche de la main d’Immobile à l’occasion du but de la Lazio. Il est inutile de se rencontrer dans la semaine si cela se produit, on se moque de la ville et des fans, je ne peux pas prendre un carton jaune pour lancer une bouteille et puis on voit certaines choses sur le terrain. “

LA RÉPLIQUE D’INZAGHI

Dans l’après-match, chatouillé sur les protestations de Parme, comme l’entraîneur de la Lazio était raisonnable d’essayer de scintiller: “Roberto est un ami (D’Aversa ed), il n’y a eu aucune controverse avec lui et je pense qu’il est normal d’être déçu pour une défaite. Épisodes? Avant il y avait un penalty pour nous sur Correa mais je pense qu’il n’y a rien à dire sur la victoire “. Tout était donc calme dans la maison de la Lazio, jusqu’au prochain cas VAR bien sûr, car le talentueux technicien biancoceleste aurait dû se souvenir des protestations acharnées alors que l’outil technologique ne pouvait tout simplement pas se faire aimer de sa Lazio.