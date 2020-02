Doncaster Rovers signe l’ailier Jason Lokilo en prêt du Crystal Palace

BARNET, ANGLETERRE – 16 JUILLET: Jason Lokilo de Crystal Palace réagit après la défaite lors du match amical d’avant-saison entre Barnet et Crystal Palace à The Hive le 16 juillet 2019 à Barnet, en Angleterre. (Photo de Jack Thomas / .)

Doncaster Rovers a signé l’ailier Jason Lokilo. L’ailier arrive prêté par Crystal Palace pour le reste de la saison. Lokilo complète une excellente fenêtre de transfert pour Darren Moore et son équipe.

Doncaster Sign Ailier Jason Lokilo

L’accord

Doncaster a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’ailier. Lokilo arrive en prêt pour le reste de la saison, déterminé à aider Doncaster à se tailler une place dans le top six.

Lokilo est un produit de Crystal Palace et a fait ses débuts seniors plus tôt cette saison contre Ipswich Town en Coupe de la Ligue. Ce sera la première période de prêt du jeune loin de Selhurst Park

Il n’est pas éligible pour le match de Doncaster contre Fleetwood Town.

Darren Moore ravi des activités de transfert de Doncaster

Ce fut une excellente fenêtre pour Doncaster. Darren Moore a renforcé son attaque avec plusieurs nouvelles acquisitions, mais a également conservé les signatures de prêt clés Ben Sheaf et Seny Dieng.

S’exprimant sur le site Web de Doncaster à propos de leur entreprise, Darren Moore a déclaré: «Cela a été une fenêtre réussie, nous avons été patients lorsque cela était nécessaire et avons attendu ce que nous pensions être le bon personnel pour devenir disponible.

«Cela a été un effort commun de tout le monde pour faire venir ces joueurs, en commençant par le sommet avec le conseil d’administration, mais aussi Gavin Baldwin, Adam Henshall et tout notre personnel.»

«Il était essentiel que ces deux-là accordent leurs prêts, ils ont été des joueurs clés jusqu’à présent cette saison et ont commencé à s’intéresser au fait que leurs clubs les reprennent ou que d’autres les empruntent. Donc, le simple fait qu’ils s’étendent tous les deux tout de suite était super pour tout le monde ici.

“Et Devante, Fej, Jacob et Jason ajoutent tous des dimensions différentes à l’équipe avec leurs attributs – il était essentiel d’intégrer ce type de joueurs et nous chercherons à les intégrer dans l’équipe le plus rapidement possible.”

