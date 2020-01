Doncaster Rovers signe l’attaquant Devante Cole de Wigan Athletic

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 24 NOVEMBRE:

Les chasseurs de promotion de la Ligue 1 Doncaster Rovers ont signé l’attaquant Devante Cole sur un contrat permanent avec Wigan Athletic. L’attaquant arrive pour un montant non divulgué et devient la première signature de Doncaster en janvier.

L’accord

Doncaster a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’attaquant. Cole arrive avec un contrat permanent avec Wigan. Il a signé un premier contrat jusqu’à la fin de la saison.

Cole a eu du mal à avoir un impact à Wigan en passant la première moitié de la saison du côté de Scottwell Premiership Motherwell. Cependant, il a été rappelé par Wigan en janvier sur la base qu’il quitterait à nouveau le club.

Cole n’est pas étranger à League One ayant joué pour Fleetwood Town et Bradford City à ce niveau. Il a marqué des buts partout où il a joué. Il rejoindra une équipe de Doncaster qui cherche à se classer parmi les six premiers à la fin de la saison.

Les rovers sont dixièmes en League One à seulement quatre points des places des éliminatoires. Mais ils ont jusqu’à trois matchs en main sur certains de leurs rivaux de promotion.

Doncaster affrontera deux matchs de championnat en cinq jours et, certainement, Cole participera en partie aux deux matchs. Il pourrait faire ses débuts dans le match de demain soir contre Southend United

Cole prêt à partir

S’exprimant sur le site Web de Doncaster à propos de son déménagement, Cole a déclaré: “Je suis heureux de conclure l’accord et de commencer, cela a été une couple de semaines frustrantes de régler le problème en quittant Wigan, mais je suis prêt à partir maintenant.”

“C’est un soulagement de le faire, cela peut être difficile en janvier, mais heureusement, nous sommes parvenus à un accord et je suis heureux d’être ici.”

«J’ai parlé au manager la semaine dernière et j’ai eu une bonne conversation avec lui, la façon dont le groupe est et la position qu’ils occupent dans la table en ont fait un geste attrayant.»

“En tant qu’attaquant, vous voulez toujours entrer et bien faire, même s’il y a une pression supplémentaire, c’est quelque chose que vous devez prendre dans votre foulée.”

“J’ai déjà joué à ce niveau, alors j’espère pouvoir utiliser cette expérience pour aider les garçons qui sont déjà là.”

“La grande chose de venir ici était le fait que l’équipe n’est pas loin de ces lieux de barrage avec la moitié de la saison à venir.”

