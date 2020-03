Le feuilleton sans fin. L’avenir de Gianluigi Donnarumma est un terreau propice à la spéculation depuis qu’il s’est emparé de l’arc milanais à seulement seize ans. Le gardien de but a remporté le titre de l’actuel joueur espagnol Diego López. Le temps passe vite et ce gardien sans barbe est à une saison de sa relation avec l’entité lombarde. Son contrat se termine en juin 2021 et Milan craint pour sa continuité à San Siro.

Lire l’intégralité de l’actualité