Donnarumma: «Je veux devenir le meilleur au monde. Je suis avec l’AC Milan depuis de nombreuses années, maintenant je me fais entendre ‘| Primapagina

Gigio Donnarumma il raconte à 360 °, entre passé et futur. Lors d’une interview avec Rivista Undici, le gardien de Milan a des idées claires sur les prochaines années de sa carrière: “Je veux un grand Européen, puis je veux devenir le gardien le plus fort du monde. Ma passion a toujours été la porte. De ce rôle, la chose que j’ai toujours aimé le plus est l’adrénaline. “

SUR LE PREMIER DERBY – “C’est sans aucun doute le souvenir le plus important même si en général les défis contre l’Inter génèrent une grande émotion. L’adrénaline est mille, le cœur est deux mille, je veux gagner, je veux bien jouer”.

SUR LE DERBY PERDU 4-3 – “J’ai beaucoup rongé.”

SUR LES CRITIQUES DES FANS EN 2017 – “J’ai essayé de ne pas y penser, mais même si je ne voulais pas, j’y ai pensé et j’ai souffert. C’est difficile de jouer quand les fans sont contre vous, quand ils vous sifflent. San Siro est San Siro … Mais je n’ai jamais eu peur. Je savais qui je suis , Je savais ce que je pouvais faire. Zéro peur. ”

SUR LA PERFORMANCE – “Cela me semble normal, je pense que c’est ce qui me maintient à ces niveaux. Je fais des choses, des parades, et ils me semblent normaux. Et puis j’aime commander, je me sens à l’aise de le faire. Vous devez faire confiance à la défense, vous êtes le d’abord faire confiance à l’équipe. Il faut être solide. Au début j’étais timide, tout le monde était plus grand que moi. Maintenant, je fais partie de ceux qui sont à l’AC Milan depuis plus d’années. Je sais que j’ai un rôle important, je me fais entendre. “