Donnarumma: «Milan compte beaucoup pour moi, je vais tout donner pour cette chemise. Toujours fan ‘| Primapagina

Le gardien de but du Milan Gianluigi Donnarumma parlé lors d’un Q&A avec les fans, qui peut être vu en intégralité vendredi depuis 13 sur les chaînes du club. Voici une anticipation obtenue par Ansa: “Les couleurs Rossoneri comptent beaucoup pour moi parce que j’ai grandi ici, j’ai toujours été fan de Milan et je ne peux m’empêcher de donner le meilleur de moi-même pour ce maillot. Le premier objectif est celui du club et que nous nous sommes fixés au début de la saison, le plus personnel est de toujours faire de mon mieux et d’essayer de prendre le moins de buts possible. J’ai fait face à de grands attaquants mais ce que je craignais le plus a toujours été Ronaldo. Coronavirus? Je suis chez moi comme tout le monde, je Je m’entraîne ici ”