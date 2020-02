“ Donné par Dieu ”: sept citations sur la cible de Liverpool, Todd Cantwell

Lectures rapides

Todd Cantwell a été l’une des stars de la Premier League de cette saison, et nous ne serions pas surpris de voir l’homme de Norwich rester dans le peloton de tête la saison prochaine, même si les Canaries chutent, Liverpool étant censément favori pour signer l’ailier. L’été.

Selon The Athletic, Liverpool mène Manchester City, Tottenham et Manchester United dans la poursuite de Cantwell, qui a marqué six buts en 22 départs pour le dernier club de la ligue.

Le joueur de 21 ans a suscité les éloges d’un certain nombre de personnes dans le jeu, pas seulement pour ceux qui sont associés à son propre club.

Daniel Farke

“Nous voulons que les jeunes joueurs s’améliorent pour les amener à un niveau différent, et à cet égard, il est un modèle pour nous.”

Darren Huckerby

«Il était toujours le plus doué, mais avait besoin de plus de travail mental que les autres. Il admettrait lui-même qu’il pourrait être intimidé par d’autres joueurs, et c’est formidable de voir où il en est maintenant, car il y a cinq ans, vous auriez pu dire que ce serait délicat », a déclaré Huckerby, qui a entraîné Cantwell dans le système jeunesse de Norwich. L’Athletic en septembre.

Todd Cantwell (19/20)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💫

pic.twitter.com/rKKqDag2P5

– LFC BELIEVER (@ King47Ynwa) 17 février 2020

Kevin Hofland

“C’est un gars intelligent et il a une sorte d’esprit de combat”, a déclaré Hofland, qui était directeur adjoint de Fortuna Sittard pendant le prêt de Cantwell aux Pays-Bas en 2018, à Sky Sports.

«Il devait garder confiance en lui. Bien sûr, le succès est toujours important, mais il est également important pour un jeune joueur de vivre des choses négatives dans sa vie. C’est alors que le vrai joueur se lèvera. »

Gary Cockaday

“À un moment donné, deux d’entre eux avaient Todd contre la ligne et on pouvait les voir penser” Gotcha! “”, A déclaré l’ancien entraîneur des jeunes de Cantwell à The Athletic en octobre. «Todd a regardé l’un d’eux dans les yeux, a mis son orteil sous le ballon, l’a retourné au-dessus de sa tête, s’est retourné et il était parti. Le tout sans regarder le ballon.

«Il faisait des choses chaque semaine qui étaient tout simplement spéciales. C’était donné par Dieu. Personne ne l’a enseigné. J’ai toujours cru que si vous aviez quelqu’un comme ça, ne les changez pas et ne les rendez pas conformes. “

L’intérêt de Liverpool pour la signature de Todd Cantwell s’est maintenant intensifié et ils sont les «premiers» à décrocher le milieu de terrain de Norwich City pour une somme d’environ 30 millions de livres sterling. [@David_Ornstein] pic.twitter.com/o06mBZZjoi

– Anfield Edition (@AnfieldEdition) 17 février 2020

Jonathan Pearce

“Je pense qu’il devrait être un candidat au titre de jeune joueur de l’année d’après ce que j’ai vu de lui.”

Claudio Braga

“J’ai travaillé avec Danny (l’international portugais) et, dans sa jeunesse, j’ai travaillé avec (Liverpool) Gini Wijnaldum”, a déclaré Braga, manager de Cantwell chez Fortuna Sittard, à The Athletic. “Mais ce que je peux dire, c’est pour moi – et il est difficile de dire ces choses – est que je pense que Todd est au même niveau et peut-être qu’il peut faire plus, parce qu’il a le talent.”

Todd Cantwell

“Vous devez croire que vous pouvez jouer dans des endroits comme Anfield ou Old Trafford, parce que si vous ne le faites pas, qui le fera?” Cantwell a déclaré au Telegraph plus tôt ce mois-ci. “Si cela ne vient pas de votre cœur et si vous n’y croyez pas, alors vous ne pourrez probablement pas vous offrir des performances qui justifient de jouer.”

