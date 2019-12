Donnez du respect à Klopp et arrêtez de le comparer à Solskjaer

Joyeux Noël tout le monde! Envoyez vos mails festifs à theeditor@football365.com. Ou passez du temps avec vos familles. Votre choix.

Donnez du respect à Klopp

En réponse à Seb, Berkeley, MUFC.Pouvez-vous arrêter de comparer chaque nouveau manager de l'EPL avec Klopp.

Klopp est venu à Liverpool avec un pedigree (2 titres de Bundesliga, une médaille de finaliste en Ligue des champions et un système).

Alors s'il vous plaît, donnez du respect au gars et arrêtez de le comparer avec un gars dont la seule méthode est le rythme et la puissance.

Klopp est actuellement le MEILLEUR ENTRAÎNEUR au monde.

Michael Eteng, Cross River State Nigeria, LIVERPOOL

Désolé Seb, mais si j'entends une autre personne comparer le règne d'Ole au début du règne de Klopp à Liverpool, je perdrai la tête. Oui, dans la toute première moitié de saison de Klopp, Liverpool était des ordures et il les a guidés vers une 8ème place, donc c'était en fait pire que la première moitié d'Ole.

Mais après la première saison complète après 18 matchs, United est 8e avec 25 points. Lors de la première saison complète de Klopp après 18 matchs, Liverpool était 2e de la ligue avec 40 points. Liverpool a terminé cette saison 4e avec 76 points. Pour qu'Ole ait le même luxe de temps, il devrait obtenir 51 points sur les 20 matches restants.

Oui, peut-être que quelques joueurs se sont améliorés parce que l'environnement est plus agréable. Mais l’équipe dans son ensemble, et je ne saurais trop insister sur l’importance de cela, s’est considérablement aggravée. Nous ne faisons pas la promotion des jeunes. Chong et Gomes cherchent à partir en transfert gratuit car ils ne peuvent pas obtenir de temps de jeu devant Pereira et Lingard, Ole échoue chez les jeunes.

Lampard et Arteta peuvent fonctionner. Mais ils ont tous deux été embauchés parce qu'ils ont vu que la meilleure façon d'arrêter de dépenser de l'argent et de fermer une base de fans était d'embaucher un ancien joueur et de répéter le mantra «culture, ADN, jeunes joueurs». Les fans vont manger ça et fermer les yeux collectifs pendant qu'ils marchent au bord d'une falaise.

Allen (je déteste Noël)

En réponse à Seb, Berkeley, MUFC, il y a une énorme différence. Klopp avait réussi en Bundesliga, avait remporté plusieurs titres malgré la domination du Bayern Munich et s'était rendu en finale de la Ligue des champions. Ole a remporté des titres en Norvège et a été relégué à Cardiff. Ce n'est pas une comparaison. Le succès précédent de Klopp lui a valu la patience qui lui a été accordée. Ole, bien que je l'aime, n'a pas de véritables antécédents à proprement parler et les chiffres sur la table ne mentent pas. Au contraire, ils nous flattent.

Le seul facteur que vous pourriez utiliser pour atténuer est que le conseil ne l'a peut-être pas entièrement soutenu en été. Cela dit, après le «rebond» d'Ole et le PSG battu, nous avons fini la dernière partie de la saison à jouer au football épouvantable et à perdre la plupart des matchs qu'il nous restait. L'argument selon lequel plus de temps va transformer Ole en génie tactique revient à dire que maintenant Boris Johnson a la majorité, il va cesser de nous mentir à tous; il va à l'encontre d'un historique établi et repose entièrement sur l'espoir plutôt que sur la réalité.

De plus, Rashford a certainement marqué plus de buts, mais je mentirais si je pensais que c'était à lui d'être un meilleur joueur et qu'il s'entraînait à finir plus sur le terrain d'entraînement. En fait, il semble que ce soit probablement à lui de tirer davantage. Ce n'est pas vraiment un manager qui débloque le meilleur de son joueur grâce à un coaching expert, même si je serais heureux d'avoir tort. Le fait demeure, lorsque les équipes se défendent contre nous et que nous ne pouvons pas jouer un jeu de contre-attaque, nous avons du mal à les décomposer et Ole n'a pas trouvé de réponse à cela. Dimanche, sa réponse a été de renvoyer un joueur blessé depuis septembre et qui s'entraîne depuis à peine une semaine; que Pogba était confortablement notre meilleur joueur est une condamnation accablante du jeu de contre-attaque d'Ole. Pogba créait des chances à partir de rien lorsque nous avions travaillé avant.

Ce n'est pas une tactique de placer des espoirs et des rêves sur un joueur pour faire quelque chose d'incroyable semaine après semaine. Ole a eu des mois pour trouver une solution à ce problème avec lequel il a lutté avant et après l'été. Il doit partir, ou exiger un niveau de soutien scandaleux dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu'il est encore temps de sauver la saison, et je parle de signer deux milieux de terrain centraux de classe mondiale pour soutenir et libérer Pogba, un numéro 10 et un homme cible capable de tenir le ballon et de jouer un peu plus agricole comme le plan B, et de dépenser tout ce qu'il faut parce que si nous finissons 8ème, avec un mauvais manager et Woodward (qui a définitivement besoin de partir), les joueurs ne voudront pas venir (et je ne les blâmerais pas).

Daniel, Cambridge

Spurs réponses

DL, LFC – vous demandez une règle qui est déjà en place. Si l'appel est jugé futile ou conçu pour abuser du processus, il est alors possible de doubler l'interdiction. Les Spurs pensent sans doute qu'ils ont suffisamment de raisons de risquer de perdre Son pour un maximum de 6 matchs, peut-être en raison du temps qu'il a fallu à VAR pour prendre la décision? Personnellement il me semble assez taillé et séché, rouge mur de pierre.

Dave, Winchester – Je ne suis pas sûr que N’Dombele et Winks offrent une protection défensive suffisante entre eux. Les deux sont bons sur le ballon, mais ils ont besoin d'un puissant destroyer à côté d'eux pour le récupérer. Les forces de Sissoko sont de courir vers l’adversaire et de porter le ballon en avant, de ne pas servir d’écran ou de passer progressivement.

Canard – les blessures ont explosé cette année. Cela et Pochettino étant toujours lent à intégrer de nouvelles signatures, et Jose faisant confiance aux joueurs de première division établis lorsqu'il est arrivé (à tort imo). Tanguy est clairement déjà notre meilleur milieu de terrain et dès qu'il sera en forme, nous devrions construire l'équipe autour de lui.

Andrew, Jersey

Dave, Winchester

Je suis d'accord avec vous que lorsque je suis en pleine forme, je pense personnellement que notre meilleur couple au milieu de terrain est clairement Winks et Ndombele. Mais cela ne tient pas compte du fait que Mourinho a une structure tactique établie qu'il a toujours suivie – 3 milieux de terrain: un purement défensif et filtrant (Makelele, Matic, Dier); un maraudeur, un puissant (Essien, Pogba, Sissoko) et un créatif, attaquant celui qui a aussi besoin de travailler dur (Deco, Lampard, Dele)… Les clins d'œil ne correspondent à aucun de ces moules, donc comme F365, je ne fais pas attendez-vous à ce qu'il soit plus qu'un peu acteur, j'ai peur…

Mais encore une fois, je dois encore contester votre affirmation selon laquelle si vous êtes suffisamment en forme pour le banc, vous êtes suffisamment en forme pour commencer. Ce n'est tout simplement pas vrai !!! Vous le voyez tout le temps avec des joueurs qui reviennent d'une blessure, ils sont rarement poussés directement parce que si vous commencez une partie, vous devez vraiment pouvoir jouer au moins 60 minutes.

Ndombele revient de sa 3e blessure cette année – et si les entraîneurs, les physios et les scientifiques du sport disaient qu'il était suffisamment en forme pour jouer 30 minutes ou peut-être même seulement 15 minutes maximum; ce qui aiderait ainsi son retour global à la pleine forme physique ??? Mais vous dites que vous allez le lancer de toute façon et donc probablement faire un sous-marin de 1ère mi-temps une fois qu'il sera assommé, n'est-ce pas ?? Non bien sûr que non! L'appel logique dans cette situation est de le mettre sur le banc et de lui donner autant de minutes qu'il peut en toute sécurité; c'est exactement ce qu'a fait Mourinho !!!!

Une fois que Ndombele n'est pas jugé apte à commencer, Mourinho avait 2 options – jouer le même milieu de terrain qui était une pagaille contre Utd; celui qui va à l'encontre de son inclination naturelle / plan tactique normal pour avoir un DM, ou jouer les 3 qu'il a fait dans le style qui lui réussit le plus souvent…

Canard – voir ci-dessus. 3 blessures de 12 départs dans toutes les compositions sont la raison pour laquelle il a raté / pas commencé chaque match. Ne vous y trompez pas, Poch le considérait certainement comme le remplaçant de Dembele que de nombreux fans des Spurs réclament et l'aurait joué davantage si son corps aurait pu le gérer … Et je pense que Mourinho espère qu'il pourra aussi l'utiliser à la Essien!

Paul, Spurs (T.Wells)

Commentaires de Leno

Commentaires de Leno concernant ce que fait Arteta sont assez accablants pour Emery par inférence.

Aucune tactique ou amélioration de la qualité, courez littéralement, jouez pour vos coéquipiers, défendez l'objectif et travaillez ensemble.

Quel est l'intérêt de devenir intelligent quand vous ne pouvez même pas faire ces choses pour le moment?

Tom (Joyeux Noël à tous) Walthamstow

Racisme

Cher Ed

Je ne suis peut-être pas aussi réveillé que Stratford Spur, mais je suis prêt à parier qu'il ou elle n'a jamais vécu dans un pays où sa race est la race minoritaire.

Trois choses principales – le tribalisme, le culturalisme et le racisme. Puisque nous étions des tribus, nous avons réalisé que les autres tribus sont différentes de nous. Ce qui conduirait à des combats, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Cette tribu l'emporterait. Finalement, la tribu gagnante établirait sa propre culture. La culture peut être assimilée, voyez comment le colonialisme l'a imposée aux tribus indigènes dans le monde. La culture n'est pas particulièrement réservée à un groupe racial, mais souvent un groupe racial forme sa propre culture.

Je me demande régulièrement ce que l'avenir réserve à nos races sur terre. Devenons-nous une société de race mixte (personnes de couleur café) ou certaines races disparaissent-elles? Est-ce que les Blancs enculent et colonisent Mars, laissant les races les moins avancées technologiquement se débrouiller seules sur une Terre surpeuplée et sur-étendue? Notre génération ne trouvera pas cette réponse.

Une chose est sûre cependant: ce n’est pas tout Kumbaya et nous allons tous nous asseoir autour du même feu et chanter ensemble… il y a des différences entre les races. La génération avant moi a été impliquée dans une guerre qui opposait principalement les blancs aux Africains. Ces personnes se ressentent toujours, ce qui signifie que le comportement discriminatoire dans leurs cercles est normalisé.

Je suis d'accord que la nôtre doit être la génération pour dire que c'est assez. Nous devons décourager activement les propos racistes – que ce soit en plaisantant ou sérieusement. Mais fondamentalement, comment pouvez-vous vous opposer à quelqu'un qui a toujours considéré une personne à la peau foncée comme inférieure à elle, parce qu'elle a grandi avec des Africains qui la servent? C'est leur point de vue et cela leur est acceptable car il n'est pas contesté.

C'est un énorme changement qui est nécessaire dans la mentalité de la société. Quelque chose que le football seul ne peut régler. Et quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand qu'une simple couleur de peau.

Le racisme sévit, il est partout – c'est juste à quel point vous y êtes exposé. Il y a une base au racisme, nous devons d'abord comprendre et accepter nos différences avant de pouvoir procéder à la réconciliation ou à la construction d'une race humaine unie.

Wik van Stade

Espérons tous qu'il n'y aura pas d'incidents racistes sur les terrains de football (ou ailleurs) au cours de la période des fêtes, mais si cela se produisait, ne serait-il pas agréable de voir le capitaine de l'équipe du délinquant conduire son équipe hors du terrain. un miracle de Noël.

Dave avfc

Je voudrais me lancer dans cet argument sur le racisme avec une solution qui est absolument juste et qui éliminera à 100% le racisme, l'homophobie et d'autres éléments indésirables à l'intérieur d'un stade de football.

Exemple: Rudiger a été victime de violences raciales de la part de M. X. Supposons que Rudiger a des oreilles 100k par semaine. Le club poursuit M. X pour 100 000 livres, où payer Rudiger pour «traumatisme émotionnel» ou tout autre jargon juridique que vous souhaitez utiliser.

Récemment, un gars a acheté Beitar Jérusalem (le plus grand club d'Israël) qui a été nommé «le club le plus raciste d'Israël» et a commencé à poursuivre les ultras gauche droite et centre, et la différence à l'intérieur du sol a été étonnante. (Article détaillé sur BBC Sports)

Les clubs peuvent envoyer des avis juridiques et des lettres aux contrevenants, les traduire en justice, car ce n'est littéralement rien pour les clubs de le faire. Pour le coupable, cela l'amènerait très probablement sur les routes avec un montant énorme à payer. Réglez les 3-4 premiers cas, je vous promets qu'il n'y en aura pas de 5ème.

Si la FA ou les clubs sont vraiment sérieux à ce sujet, les t-shirts et les brassards ne feront pas 1% de différence, pas plus que les campagnes sur les réseaux sociaux et autres outils de marketing. Des mesures doivent être prises une fois que le délinquant a été reconnu coupable sans aucun doute. Vous ne pouvez pas déduire des points car c'est injuste pour le club, et un stade vide serait un changement lâche pour un club PL. Je ne vois qu'une seule solution pratique et réelle:

POURSUIVRE EN JUSTICE. LE. DÉLINQUANT.

Aman, Inde (Fait avec la merde raciste dans le monde)

Match européen à surveiller

Je viens de lire le Aperçu du lendemain de Noël et voyant quelqu'un lutter pour trouver un jeu européen à regarder, que diriez-vous de Heart of Midlothian vs Hibernian? Le Derby d'Édimbourg. L'équipe à domicile s'y lance sur une misérable forme (2 victoires en 26) et en bas de la ligue. L'équipe à l'extérieur a repris forme récemment (sauf deux défaites consécutives contre le Celtic et les Rangers) mais reste toujours en 7ème position.

Les deux équipes ont des managers relativement nouveaux, chacun expérimentant son premier derby et qui sait ce qu'une victoire (ou une défaite) pourrait faire pour encadrer les deux prochains mois de la saison.

Sera-ce joli? Absolument pas, sera-t-il commis? 100%. Vais-je trop boire quel que soit le résultat et bouleverser mes beaux-parents en n'étant pas à table pour le déjeuner à 14h? 100% également.

Aussi, en ce qui concerne la ligue belge… Royal Antwerp (la seule et unique) v Anderlecht est probablement aussi un gros match. Frais de leur première excursion européenne depuis longtemps, le RAFC vole assez haut (après avoir fait la demi-finale de la Coupe) et occupe le sommet de la ligue, face à l'un des grands garçons traditionnels qui se trouve en difficulté et a également réussi par une légende de Man City. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer?

Passez un bon Noël!

Kevin Gallacher

ADO Den Haag

Cher Football365,

Nous avons tous eu des fêtes de Noël qui sont devenues incontrôlables, ou avons vu des gens un peu idiots avoir eu un peu trop d'alcool, mais imaginez être au conseil d'administration d'ADO Den Haag et vous réveiller ce matin pour découvrir que vos manigances festives ont mené à vous de nommer Alan Pardew comme manager.

Ed Quoththeraven (fair-play à Pardew pour être allé à l'étranger pour gérer, comme un PFM reprend finalement la suggestion de John Nicholson)

Je vous remercie!

Aux braves gens de F365, merci pour toute votre analyse perspicace et intelligente, vos excellents articles, vos écrits biaisés / non biaisés. Je ne suis pas toujours d'accord, mais vous dites souvent ce que peu d'autres disent. Et merci aux contributeurs de la boîte aux lettres pour vos missives pleines d'esprit, articulées, enthousiastes ou simplement provocantes tout au long de l'année. Football365 est un cadeau gratuit pour beaucoup, je voulais juste vous dire merci.

Joyeux Noël à tous

Paul hors de Bruxelles