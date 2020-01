D’Onofrio a donné un aperçu des renouvellements de joueurs

Rodolfo D’Onofrio, président de River, a donné un aperçu de les joueurs qui doivent renouveler leur contrat avec le millionnaire: Ignacio Scocco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Javier Pinola et Nacho Fernández.

Dans un premier temps, le patron du millionnaire était optimiste quant à la possibilité de conserver Nacho Fernández et de renouveler le lien: “Les clauses de sortie vous compliquent parfois. Les joueurs ont le droit de dire ‘ne m’imposez pas, étant donné un certain âge, je ne peux pas partir’. Parlons donc, je pense que l’article est le moins. La chose la plus importante est que nous sommes d’accord sur ce que vous allez facturer annuellement et où il restera à River. Je suis très optimiste, nous sommes dans un 90, 95 pour cent dans lequel cela est signé“.

Pour sa part, il a précisé que Le problème de Scocco n’est toujours pas résolu, puisque l’attaquant a demandé du temps pour répondre: “Nous aimons beaucoup Nacho, il veut que tous les fans de River. Qu’il dise ‘Je vais attendre encore un peu», il a parfaitement le droit. À River, il sait que nous voulons qu’il continue et que nous lui proposons de continuer. C’est à lui de prendre la décision le jour qu’il veut. Je ne vois pas d’inconvénients pour ne pas. Je ne doute pas, je comprends que c’est très bon et que ça va continuer à River, mais sans signer, il y a toujours une probabilité différente“.

Enfin, D’Onofrio a clarifié les situations de Ponzio, Pinola et Enzo Pérez: “Tout est parlé, parlé. Signe manquant. Je comprends qu’il n’y a pas de problème et qu’ils vont continuer car c’est la volonté de tous River, son technicien, ses managers et ses collaborateurs, qui est le plus important. “

Ainsi, tout semble indiquer que River conservera ses référents au-delà du milieu de l’année. Nous devons encore résoudre Scocco, qui était sondé pour retourner chez Newell. Que va-t-il faire?