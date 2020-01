D’Onofrio et Tinelli étaient contre la nouvelle position de Macri

Cet après-midi, la nouvelle a été confirmée que Maurio Macri reviendrait au football. L’ancien président de l’Argentine lui-même a déclaré dans son compte Twitter qu’il sera “président exécutif de la Fondation FIFA” dans ce qui marque son retour à l’activité après ses quatre années à la tête de l’exécutif.

“C’est un honneur pour moi de travailler avec la FIFA afin que ce sport qui me passionne donne à tant d’enfants la possibilité de s’instruire et de progresser.” Macri a déclaré au réseau social de l’oiseau. La nouvelle, cependant, n’a pas été bien accueillie par certains référents du football. Marcelo Tinelli, président de San Lorenzo, a été le premier à manifester durement.

“Je trouve regrettable qu’une personne qui, sans aucune modestie et en étant PRÉSIDENT, ait dit avoir dit à ses collaborateurs que les marchés n’allaient pas nous donner plus d’argent et que nous allions” chier “, se distingue aujourd’hui à la FIFA. Triste nouvelle pour ceux d’entre nous qui aiment le football “, a déclaré le leader sans filtre.

Un autre qui a également été agacé par la désignation de Macri était Rodolfo D’Onofrio qui a déclaré: “Il est regrettable que l’ancien président qui nous a laissé une dette presque impayable, plus de 50% de pauvreté … ennemi des sociétés civiles dans le football, … et responsable depuis 4 ans de la gestion du football argentin, a été nommé à la tête de la Fondation Fifa. “

La position qu’aura Macri n’est liée à aucune fédération ni aucun club. Par conséquent, il a pris par surprise même le corps du football lui-même. De l’organisation de la Super League a déclaré que “Il est préoccupé par la récente nomination de Mauricio Macri au poste de président exécutif de la Fondation FIFA, dont l’objectif est de contribuer à la promotion d’un changement social positif.”

Comme l’organe qui réglemente le football mondial le précise, la Fondation de la FIFA a été créée en 2018 en tant qu’entité indépendante soutenue par la FIFA, dans le but de contribuer à la promotion d’un changement social positif.