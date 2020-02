Dortmund perd Reus pour le duel des champions contre le PSG

Le Borussia Dortmund a vécu un mardi soir noir. Il est non seulement tombé éliminé de la Coupe d’Allemagne aux mains du Werder Brême mais a également perdu Marco Reus en raison d’une blessure.

02/05/2020

Sport.es

L’international allemand a brisé le adducteur de la jambe droite et il sera entre six et huit semaines en cale sèche, ce qui empêchera sa participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions qui affronte le groupe rhénan avec le PSG.

Bien sûr, votre concours est exclu pour la première étape du 18 février, quand l’équipe parisienne visitera le Signal Iduna Park. Et seul un miracle lui permettrait de se rendre au Parc des Princes pour régler le match retour, prévu le 11 mars.

Reus doit terminer quatre semaines de repos absolu avant de pouvoir à nouveau marcher sur un terrain d’entraînement. À partir de là, vous aurez besoin d’au moins quinze jours supplémentaires pour envisager de participer à nouveau.

Ce n’est pas la première fois que Lucien Favre est contraint de se passer de Reus cette saison. Avant les vacances de Noël, il avait déjà subi un accident musculaire qui l’avait rendu inactif 21 jours. Ensuite, l’impact a été moindre, car son absence a coïncidé avec les vacances de Noël.

Reus a un vaste programme de blessures, car en mai 2017, il a dû être opéré du ligament croisé du genou.