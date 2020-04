Dortmund prépare un double coup pour la cible de Man Utd, starlette d’Arsenal

Date de publication: dimanche 26 avril 2020 5:44

Un joueur de 16 ans lié à Man Utd et une sensation d’Arsenal pourraient tous deux appeler la Bundesliga à domicile la saison prochaine si le Borussia Dortmund arrivait à ses fins.

La Bundesliga est devenue bien connue pour sa capacité à nourrir la carrière de jeunes talentueux.

L’ailier anglais Jadon Sancho est devenu l’une des menaces d’attaque les plus redoutées au monde, bien que Curieusement, Gary Neville ne croit pas être à proximité d’un ancien flop des Red Devils.

Erling Braut Haaland était le dernier adolescent à avoir élu domicile au Westfalenstadion, mais contrairement à Sancho, le tueur à gages norvégien n’est peut-être pas encore dans le pays au moment où il aura 20 ans.

Dortmund risquant de perdre certains de ses joueurs attaquants vedettes cet été, l’attention s’est tournée vers qui ils pourraient remplacer leurs dépenses.

Une telle option est Arsenal starlette Bukayo Saka.

Le joueur de 18 ans a fait irruption sur la scène cette saison, marquant trois buts et neuf passes décisives alors qu’il s’est rapidement imposé comme un élément crucial dans le onze de départ de Mikel Arteta.

Fonctionnant principalement en tant qu’arrière complet mais également adepte partout sur le flanc gauche, Saka est devenu l’une des étoiles montantes les plus rapides du pays.

Son ascension n’est pas passée inaperçue à Dortmund, le club ayant précédemment déclaré vouloir essayer de tenter Saka en Allemagne.

Le journal britannique The Mirror est allé encore plus loin, déclarant que Dortmund avait «ciblé le défenseur des Gunners adolescents» alors qu’il tentait de «piller à nouveau le marché intérieur de l’Angleterre».

Le contrat de 3 000 £ par semaine de Saka aux Emirats expire à l’été 2021, et Arsenal tient naturellement à le prolonger et à l’améliorer en toute hâte.

Cependant, la star de l’adolescence n’a pas hésité lorsqu’elle a été interrogée sur sa situation contractuelle en février.

Saka a déclaré (via le métro): «Je laisse tout cela à mon agent et à mes parents. J’apprécie juste mon football et joue mon football. Veux-je rester? Comme je l’ai dit, c’est pour mon agent.

“Ils trient. “Bien sûr, j’aime mon football, j’aime jouer sous le nouvel entraîneur, donc nous verrons ce qui se passe.”

Une autre starlette sur le radar de Dortmund est Homme Utd cible Jude Bellingham.

Le jeune de 16 ans de Birmingham City est déjà entré dans le onze de départ des Blues malgré son âge primitif.

Et selon le Mirror, sa progression rapide a même vu Sir Alex Ferguson intervenir pour tenter de le convaincre de signer sur la ligne pointillée.

Cependant, Dortmund est décrit par la publication comme «favori» pour atterrir Bellingham, bien qu’il devra faire face à un test sévère pour tenter de freiner les avancées de Man Utd.