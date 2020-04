Dortmund veut protéger Sancho

L’avenir de Jadon Sancho sera sans aucun doute l’un des grands feuilletons du prochain marché des transferts. Les rumeurs sur son transfert au Premier ministre planent autour de Signal Iduna Park depuis de nombreux mois et Dortmund veut agir. Il sait qu’il sera très difficile de conserver une de ses grandes stars en raison de sa jeunesse, de son talent et de son potentiel.

19/04/2020

SPORT.es

Mais il n’abandonnera pas comme ça, peu importe combien des clubs comme United ou Chelsea sont fous et prêts à dépasser la barre des 100 millions d’euros. Ainsi, et selon le «Bild», le Borussia Dortmund travaille déjà sur une amélioration du contrat pour le jeune ailier anglais pour faire taire les rumeurs sur son avenir. Les «borussers» le placeraient dans le deuxième niveau de salaire et il passerait de six à dix «kilos» nets par saison, juste derrière le grand capitaine Marco Reus, qui facture environ onze millions d’euros.

Un talent qui a exploité

Tous les efforts sont rares pour retenir un ailier qui, à seulement 20 ans, est l’un des noms du Vieux Continent, réussissant à être un incontestable à Dortmund et avec des chiffres spectaculaires cette saison: 17 buts et 19 passes décisives en 35 apparitions. Un but ou une passe par but.

Le rêve de Dortmund est que l’Anglais continue de mûrir une saison de plus au Signal Iduna Park avec d’autres jeunes talents comme Haaland. Seul Sancho a le dernier mot. Dans le Premier ministre, ils le tentent de plusieurs villes, mais la vérité est que Manchester United semblait avoir pris le chat dans l’eau. Nous verrons si cette proposition de rénovation séduira Sancho à rester au moins un an de plus en Allemagne.