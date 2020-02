Dortmund veut se battre

Le DFB Pokal peut faire des ravages … Ou pas. Avec cette équipe, vous ne savez jamais. Il est capable du meilleur et du pire en quelques jours. Mardi, Dortmund était confronté à la réalité dans un match nul qui a failli se jeter avec une première partie inappropriée d’une équipe de qualité «borusser».

Il voulait rentrer dans le second avec l’entrée de la bête Haaland mais pas pour ceux-là. Déjà éliminé du DFB Pokal, Dortmund veut continuer à faire son chemin en Bundesliga, où au deuxième tour ils ont percé la table et sont déjà en tête.

En attendant le grand match du jour dans le football allemand avec ce Bayern-Leipzig, ceux du bassin de la Ruhr ont devant eux l’un des matchs les plus compliqués du calendrier, notamment un Leverkusen à BayArena et sans Reus, qui durera un mois en cale sèche. Victime sensible pour un Dortmund qui conservera le buteur de l’ouragan appelé Haaland. Huit buts en quatre matchs pour lui. Il doit tirer la voiture sans le grand capitaine.

Onces possibles:

Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palais; Bellarabi, Havertz, Diaby; Volland

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro; Hazard, Haaland et Sancho.