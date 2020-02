Dota 2: au revoir, toxique! Plus de 40 000 comptes ont été «interdits» dans le monde | Valve | Jeux vidéo eSports

Mis à jour le 02/11/2020 à 14:48

Il ne fait aucun doute que les communautés MOBA sont parmi les plus toxiques au monde. Les insultes peuvent déjà être incluses dans une partie de l’expérience, bien que des titres tels que Dota 2 et League of Legends ont dans leurs bases l’interdiction de ces cas.

Il y a quelques mois, Valve a commencé à effectuer des balayages sur leurs serveurs pour détecter les utilisateurs les plus toxiques et a commencé à les retirer du jeu. Récemment, un nouveau cas de vague d’interdictions a été signalé, mais pour un autre cas.

Sur Twitter, la société a annoncé que plus de 40 000 comptes ont été «interdits» pour abus de matchmaking.

Nous avons interdit plus de 40 000 comptes pour les joueurs qui ont été trouvés abusant du matchmaking. Ces interdictions apparaîtront désormais comme des interdictions de jeu dans Steam ainsi que des interdictions de matchmaking dans Dota 2.

– DOTA 2 (@ DOTA2) 11 février 2020

«Nous avons interdit plus de 40 000 comptes de joueurs, qui ont abusé du matchmaking. Ces interdictions apparaîtront désormais comme “interdites dans le jeu” sur Steam “, a déclaré le communiqué de la société.

Fondamentalement, avec les changements apportés par Dota 2 au matchmaking, nous avons commencé à voir beaucoup plus de «schtroumpfs» ou de personnes qui créent de nouveaux comptes pour gagner leurs amis. Valve ne tolère tout simplement pas de telles actions. Rappelons qu’au début de l’année 2019, 17 000 comptes ont été interdits pour cette même raison.

