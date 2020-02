DOTA 2 | EN DIRECT: aujourd’hui le classement sud-américain est défini à ESL One Los Angeles 2020 Esports

Mis à jour le 12/02/2020 à 13:24

Les choses deviennent piquantes dans les qualifications sud-américaines à ESL One Los Angeles 2020 de Dota 2. Après trois tours de frein dans le groupe A, Beastcoast et FURIA Esports ils ont classé les séries éliminatoires tout en Tristement célèbre il est resté avec l’invitation à StarLadder Minor.

Maintenant, les équipes de Dota 2 Beastcoast, paiN Gaming, Thunder Predator et FURIA Esports donnent tout pour atteindre les deux sièges directs du Main Event du ESL One Los Angeles 2020.

Les équipes de Dota 2 qui restent dans le support supérieur sont les Péruviens de Beastcoast et Thunder Predatortandis que les Brésiliens paiN Gaming et FURIA Esports Ils essaient de rester en vie dans le support inférieur.

Aujourd’hui, il est résolu qui ira directement à ESL One Los Angeles 2020, nous partageons donc la retransmission en direct de l’événement et les horaires des matchs.

PaiN Gaming vs. FURIA Esports (13h00) | Classement à la fin du support inférieur.Beascoast vs. Thunder Predator (15 h 30) | Départ pour le premier quota.Équipe perdante entre Beastcoast et Thunder Predator contre Équipe gagnante entre paiN Gaming et FURIA Esports (18h00) | Départ pour le deuxième quota.

