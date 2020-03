Dota 2: Vous pouvez le voir venir! Epicenter Major est annulé en raison d’un coronavirus | eSports | Jeux vidéo | Valve | Steam | PC | Les sports électroniques internationaux

Mis à jour le 16/03/2020 à 21:21

Il fallait s’y attendre. Après l’annulation du populaire ESL One Los Angeles 2020 en raison du coronavirus, de nombreux fans de Dota 2 Ils espéraient que Valve pourrait livrer des nouvelles pleines d’espoir concernant leurs nouveaux événements. Cependant, la société n’a pas d’autre option que de continuer à annuler les tournois au point de risquer d’endommager le Dota Pro Circuit 2019-20 en vue de «The International 2020»,

La QUI a classé comme pandémie mondiale la coronavirus. Pour cette raison, Valve a dû annuler les tournois DPC série # 4. Nous parlons Dota Pit Minor y EPICENTER Major.

“Après un examen attentif de l’état actuel et de la trajectoire de la pandémie de Covid-19, ainsi que du risque pour la santé que cela représente pour les concurrents, le personnel et les fans, nous avons pris la décision difficile d’annuler la 4èmes tournois Mineurs et Majeurs de la saison DPC (Dota Pro Circuit). Compte tenu de la grande fluidité de l’état du panorama pandémique et géopolitique, nous suivrons la situation et déciderons comment aborder les derniers Majeurs et Mineurs de la saison au fil des semaines. “L’entreprise a indiqué dans un communiqué via Twitter.

Cependant, au mieux, la situation face à la pandémie mondiale dépendra de Soupape décidez de reprendre ces tournois. Nous ne serions pas surpris que l’événement le plus important de Dota 2 soit annulé car les phases de la Circuit Dota Pro 2019/20.

Rappelons que le COVID-19 elle a contraint de nombreux pays à fermer leurs frontières afin d’empêcher la propagation de la maladie parmi leurs habitants. Nous savons que Majeure ou Mineur de Dota 2 Ils apportent du tourisme, il ne serait donc pas possible de réaliser ce type de tournois dans cette situation.

Espérons que la situation s’améliorera et que nous pourrons revenir reprendre les événements normalement. Nous conseillons au grand public de respecter la quarantaine mise en place par les dirigeants de leurs pays respectifs, car cela entraînerait la progression du virus.

