Double arrêt pour le basket italien, a accepté la demande du président de la LNP

ROME. Jour triste pour le Basketball italienaprès les championnats régionaux, ils se sont arrêtés plus tôt dans la journée Série A2 et puis Serie A. Le président de la FIP, Giovanni Petrucci, a donc décidé d’accepter la demande du président de la LNP, Pietro Basciano, déterminant ce qui suit:

UN ARRÊT

“Le président de la fédération italienne de basket-ball Giovanni Petrucci, considérant la détermination de la LBA à déléguer toutes les décisions concernant la clôture anticipée de la saison 2019/2020 et ayant entendu le Conseil fédéral à travers les itinéraires courts, déclare le Championnat de Serie A conclu. la décision a été prise à la suite de l’urgence épidémiologique continue de COVID-19 sur l’ensemble du territoire national “.

STOP A2

“Ayant pris connaissance des mesures déjà prises avec lesquelles tous les championnats amateurs et régionaux ont été déclarés clos, l’urgence épidémiologique permanente de Covid-19 a été retrouvée sur tout le territoire national et entendue, par les voies courtes, par le Conseil fédéral, confirme la FIP avoir adhéré à la demande de la LNP et avoir pris la disposition déclarant la saison 2019-2020 du championnat A2 Series masculin terminée “.