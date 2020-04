Double tampon négatif, donc la quarantaine de ceux qui reviennent de l’étranger est divisée par deux: la Juve est prête | Primapagina

Doublez les coussinets, réduisant de moitié les temps d’isolation. Il y a quatorze jours d’isolement fiduciaire que les personnes rentrant d’Italie de l’étranger doivent passer dans cette phase d’urgence sanitaire. En lisant tous les décrets, échappatoires ou exceptions il n’y en a pas, pour un entrepreneur ou un footballeur. Mais il y a aussi des pratiques d’application qui vous permettent de réduire le temps. Vous devez bien sûr pouvoir vous le permettre. Cela s’est déjà produit il y a environ un mois, lorsque les différents Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Sami Khedira et Miralem Pjanic ont pu obtenir la permission de quitter l’Italie malgré le fait que les quatorze jours se soient écoulés depuis le dernier contact avec Daniele Rugani, premier footballeur italien positif à Covid-19, le 11 mars: ayant déjà obtenu le résultat négatif sur le deuxième pad, voici l’autorisation de mettre fin à l’isolement à domicile à l’avance. Chemin logistique inverse, même pratique entrante: pouvant effectuer les vérifications nécessaires, il peut s’écouler entre cinq et sept jours entre un écouvillon et un autre en cas de double négativité pour obtenir l’autorisation des responsables de la santé d’interrompre à l’avance les deux semaines de quarantaine prévues par la loi. Et c’est aussi sur cette base, cela pourrait être valable pour tout le monde, que la Juve attend avant d’imposer des convocations aux membres même si actuellement à l’étranger (il y en avait neuf, huit après le retour de Pjanic à Turin). Éthiquement. Formellement, il ne fait aucun doute que tout est fait correctement et de manière transparente. Éthiquement, il y aura une controverse au cas où cette pratique théorique deviendrait réalité. Parce qu’aujourd’hui encore, il y a des millions d’Italiens qui ne savent pas quand et s’ils pourront se tamponner, cela suffit pour rouvrir la lutte éternelle entre ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas. Bien que, pour défendre non seulement la Juve, mais l’ensemble du système de football qui se prépare à vivre sa propre phase deux grâce à une voie privilégiée pour effectuer tous les tests et vérifications nécessaires, les paroles du professeur Giovanni étaient déjà arrivées ces derniers jours Di Perri, spécialiste des maladies infectieuses et directeur du département clinique des maladies infectieuses de l’Université de Turin. Interrogé sur le système fermé nécessaire pour redémarrer le football et sur d’éventuelles controverses en cours de route, il a répondu: «Maintenant, la disponibilité est limitée, c’est vrai, mais à court terme, il y aura de nouvelles possibilités. Ensuite, je pense que si nous effectuons le prélèvement sur vingt équipes de Serie A, nous ne priverons personne. La Chine a redémarré, la disponibilité des produits et des réactifs augmentera dans un avenir proche “.