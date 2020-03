Douglas Costa n’est pas au centre du projet: la Juve s’ouvre à l’échange | Primapagina

L’aventure à Juventus pour Douglas Costa il a peut-être finalement pris fin. Les dernières semaines ont apporté beaucoup de controverses, d’attaques et même rédigées par ceux qui ont été proches de lui pendant cette période de noir et blanc où, entre blessures et doutes tactiques, il n’a pas laissé sa marque. Et maintenant, en vue de la prochaine session de marché, le club de la Juventus a décidé quelle stratégie adopter pour son avenir.

LES QUESTIONS POUR LA FUITE – Douglas Costa n’est pas en Italie aujourd’hui, et la raison est maintenant connue de tous, étant donné que le Brésilien, après avoir confirmé la non-positivité au coronavirus, il a choisi de voyager au Brésil avec l’excuse d’aider sa fille de près. Le problème, cependant, n’est pas le retour dans son pays, mais photos souriant à la mer en costumes publié sur les réseaux sociaux (LIRE ICI), ce fut une gifle face à ceux qui sont restés en Italie pour souffrir de l’urgence et qui l’ont mis au centre de la polémique.

L’ATTAQUE DE L’AGENT – Doutes et controverses tels que ceux technico-tactiques qui ont caractérisé toute son expérience en Italie au point même de douter Giovanni Branchini, l’intermédiaire qui l’a amené à la Juventus et interviewé par Calciomercato.com (ICI) de la centralité de Douglas Costa dans le projet Juventus: “En supposant que cela a été le cas jusqu’à présent, car il n’a pas affecté ce qu’il pouvait faire de ses qualités. Je ne pense pas qu’il y ait de joueurs non transférables, peut-être deux. Pour le reste il peut y avoir des échanges sensationnels pour créer des gains en capital réels».

LA JUVE OUVERT À L’ÉCHANGE – Une phrase qui ouvre de nombreux scénarios et qui raconte quelle sera la stratégie de Fabio Paratici pour Douglas Costa en vue de l’été prochain sur un marché qui ne verra pas de grosses dépenses économiques mais de nombreuses transactions d’échange précisément pour réduire les coûts des tags. Le Brésilien pourrait être la bonne carte pour activer l’une des opérations que la Juventus a en tête, à partir de Gabriel Jesus ou Icardi, mais aussi Pogba. De plus, les admirateurs de Douglas Costa ne manquent ni au PSG ni dans les deux clubs de Manchester avec Guardiola qui depuis un certain temps l’aurait souhaité à Manchester City.