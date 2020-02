Douglas Costa révèle l’appel téléphonique qui l’a fait rejoindre le Bayern Munich, et son plus grand regret

Douglas Costa a révélé qu’un appel téléphonique de Pep Guardiola a ouvert la voie à son transfert vers le Bayern Munich en 2015. Dans une interview avec DAZN, le Brésilien a parlé de la conversation plutôt non conventionnelle qu’il avait eue avec le manager à l’époque, ce qui lui avait donné envie de déménager en Allemagne.

Avant d’arriver dans la capitale bavaroise, Costa a passé cinq ans au Shakhtar Donetsk sous Mircea Lucecsu. Bien que le Bayern n’ait pas remporté le titre européen sous Guardiola, le désir d’ajouter un argenterie de la Ligue des champions à son armoire à trophées a stimulé le mouvement de Costa. Costa a dit, (via Goal)

Guardiola a été la personne qui a fait la plus grande différence dans ma croissance. Il m’a permis de jouer le bon rôle. Il m’a appelé et m’a dit: «Nous avons un plan pour votre carrière, venez-vous nous rejoindre? Êtes-vous prêt à apprendre à jouer au football? ». J’ai répondu: “Oui, je suis prêt”.

Malgré le nombre de titres de Bundesliga remportés par le Bayern au cours des dernières années, ne pas se rendre à la phase finale de l’UCL était une source de consternation. Costa a dit,

Ce fut une période très triste pour moi au Bayern. Je pensais que nous réussirions. Chacun de nous a très bien joué. Cette équipe était l’une des plus fortes et des plus techniques dans lesquelles j’ai jamais joué. Bien sûr, nous avons également un groupe extraordinaire à la Juve, mais dans cette équipe, chacun de nous était au sommet de son art.

Le joueur de 29 ans a donné un bref aperçu de ce à quoi les prochaines années vont ressembler pour lui. Il prévoit de rester à Turin et vise plus de titres sous Maurizio Sarri:

Pour le moment, je ne quitterais pas la Juventus pour une autre équipe. Vous vous sentez bienvenu et libre, donc je me sens très bien. Je suis tellement concentré sur l’apprentissage de Cristiano, nous avons l’un des joueurs les plus forts du monde dans notre équipe. Et si je suis à 100% et [Paulo] Dybala est à 100%, on peut viser un très haut niveau.