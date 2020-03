Douleurs croissantes pour Joshua Zirkzee du Bayern Munich au deuxième départ de sa carrière

MUNICH, Allemagne – Ce devait être difficile d’être Joshua Zirkzee dimanche.

L’homme qui l’a joué, Thomas Müller, a marqué sur son deuxième coup du match – sur un lob formidable de Jerome Boateng. Le gardien d’Augsbourg Andreas Luthe a repoussé la meilleure chance de Zirkzee hors de la ligne de but. L’homme qui l’a remplacé, Leon Goretzka, a marqué le but qui a scellé le match en deuxième mi-temps.

Mais ce sont les circonstances du deuxième départ du Néerlandais de 18 ans. Augsbourg a arrêté tout ce qu’il a essayé de faire, et tout ce qu’il a essayé a été mieux exécuté par ses coéquipiers.

La manière la plus difficile de juger de la performance de Zirkzee lors de la victoire 2-0 du Bayern dimanche était que c’était loin de sa performance à Sinsheim la semaine dernière. Mais il est difficile de dépasser un objectif lors de son premier départ.

“Bien” serait une évaluation plus raisonnable de la sortie de Zirkzee dimanche. Tout attaquant aurait un moment difficile contre la configuration compacte d’Augsbourg – en particulier dans une situation de «derby» bavarois.

Il y a eu des pertes de possession malheureuses, des passes mal placées, des mauvais positionnement. Mais Zirkzee a fait plus de choses que l’entraîneur du Bayern Hansi Flick voulait qu’il fasse – à savoir mettre la défense d’Augsbourg sous pression – et il a presque réussi son quatrième but de la saison.

Le Bayern, une équipe enfermée dans une course au titre, a-t-il besoin de plus que bien, d’autant plus que Robert Lewandowski n’est pas attendu avant avril? Peut-être, mais ce fardeau ne devrait pas être placé sur les épaules d’un adolescent, en particulier celui qui en est à son deuxième départ.

Flick l’a peut-être mis avant le match de dimanche en parlant de Zirkzee (h / t AZ):

Il se débrouille très bien, mais pas au top… C’est un jeune joueur très talentueux, qui est fort devant le but … Plus important encore, nous devons continuer à le soutenir et à l’encourager et à lui donner du temps de jeu.

On peut voir ce soutien et cet encouragement dans l’attitude de Zirkzee. La semaine dernière, avant son premier début de carrière, l’attaquant néerlandais semblait un peu excité, tapotant les épaules du garçon avec qui il était sorti du tunnel avant le coup d’envoi. Il est apparu beaucoup plus calme avant le début de dimanche – peut-être parce qu’il a obtenu 90 minutes complètes à son actif à Sinsheim.

En première mi-temps, Zirkzee a surtout joué le dos au but, avec des résultats mitigés. Son toucher était lourd, et son jeu de hold-up a souvent entraîné la prise de possession d’Augsbourg. Le seul joueur avec lequel il semblait bien s’associer était Alphonso Davies, un adolescent avec qui Zirkzee quitte généralement le stade.

Mais quelque chose a semblé décliner en seconde période. Tout comme le début du match de Hoffenheim samedi dernier, le Bayern semblait déterminé à impliquer Zirkzee dans le match. A Sinsheim, Boateng a lancé une passe vers le jeune attaquant peu après le coup d’envoi. Dimanche, Müller a dirigé le ballon dans l’espace vers Zirkzee peu de temps après le redémarrage, mais l’attaquant n’a pas fait grand-chose après.

Flick a également dû dire à Zirkzee à la mi-temps de ne pas rester collé au centre du parc. Dans cet esprit, il a dérivé largement peu de temps avant la marque des heures avec le Bayern à la pause, et il s’est faufilé autour du milieu de terrain expérimenté d’Augsbourg Daniel Baier avant de changer de jeu.

Il n’a vraiment pas eu de chance de ne pas convertir sa chance au 65e du haut de la surface de six mètres. Mais son tir à bout portant a été repoussé par Luthe, une chance refusée qui aurait pu avoir Zirkzee arracher quelques mèches de sa vaste chevelure.

Goretzka a remplacé le produit pour les jeunes du Bayern peu de temps après. Serge Gnabry a pris la place de Zirkzee au sommet, mais sa chance devant le but n’était pas meilleure que celle de son coéquipier de 18 ans. Il a fallu une combinaison intelligente entre Goretzka et Gnabry pour que le Bayern sécurise les trois points – et pas avant quelques frayeurs à l’autre bout du terrain.

Comme on pouvait s’y attendre, les coéquipiers vétérans de Zirkzee n’étaient que du soutien, tout comme Flick veut que son équipe soit.

“Joshua est un très jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent”, a déclaré David Alaba lorsque BFW lui a demandé d’évaluer sa performance. «Il était là où il devait se tenir et a raté l’occasion. Il se porte bien à l’entraînement, et il a bien fait aujourd’hui. »

Müller s’est assuré de ne pas mettre trop de performance dimanche sur Zirkzee, affirmant que l’équipe n’avait pas bien joué dans son ensemble.

“Il est définitivement plus avancé que moi à 18 ans”, a déclaré Müller à BFW. «Dans un match où l’équipe ne fonctionne pas à 100% – surtout en première mi-temps – ce n’est pas facile pour lui. Mais il a du punch. Il a de très bonnes qualités. Dommage qu’il ne puisse pas convertir sa chance, mais “le spectacle doit continuer.” “