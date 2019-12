Dragon Ball: cela aurait vu la scène la plus émotionnelle de l'émotion du point de vue du grand-père de Goku Anime

Mis à jour le 25/12/2019 à 13:19

L'une des scènes les plus tendres de Dragon ball C'était la rencontre entre Goku et son grand-père Son Gohan. Cela a eu lieu dans le tournoi Uranai Baba, où un mystérieux combattant avec un halo et un masque de chat a intrigué le public pendant plusieurs épisodes.

L'étreinte des deux personnages de Dragon ball C'était émouvant, à tel point que les artistes indépendants sur Internet se sont consacrés à recréer cette rencontre de différentes manières … mais rien de semblable à ce qu'il a fait @ Ruto830.

Sur son compte Twitter, l'artiste a partagé une image de ce que la rencontre la plus émotionnelle de Dragon ball du point de vue du grand-père Son Gohan. La conception montre les mains du personnage tenant le masque de Goku et une surprise avec des larmes dans ses yeux.

DRAGON BALL SUPER | Vegeta est plus rapide que Goku

Chapitre 55 du manga Dragon Ball Super révèle que Vegeta a battu Goku en vitesse après un entraînement ardu sur la planète Yardrat, où le prince Saiyan est venu s'entraîner et être plus puissant que Moro, le nouveau méchant de la saga "Le prisonnier de la patrouille galactique".

Après la conversation entre Whis et le Grand prêtre dans les premières pages de Dragon Ball SuperVegeta apparaît après une séance d'entraînement de vitesse ardue avec les Yadratians.

Vegeta confirme qu'il est plus rapide que Goku (Dragon Ball Super)

