Dragon Ball Super: anime et film dans l’ordre chronologique pour comprendre l’histoire de Goku Anime

Mis à jour le 27/01/2020 à 14:32

Dragon ball est venu à la télévision japonaise en 1986 via la chaîne Fuji TV. Faites simplement un calcul arithmétique simple pour avoir une idée de tout le matériel disponible pour les fans à ce jour. Pour cette raison, et pour vous faciliter la vie, nous passons en revue l’ordre chronologique des œuvres animées d’Akira Toriyama pour bien comprendre l’histoire de Goku.

Il convient de noter que Dragon Ball GT Il n’a pas été pris en compte pour cette liste, car Akira Toriyama lui-même a rejeté l’idée d’une fin pour Goku pour étendre son histoire avec Vegeta. Il convient également de considérer que plusieurs autres films et ovules qui se produisent dans des lignes alternatives sont manquants, de sorte qu’ils ne s’ajoutent pas au canon.

Dragon ball

Pilaf Saga21 ° Tournoi d’arts martiauxRed Patrol Saga22 ° Tournoi d’arts martiauxSai Piccolo Sai Maku23e Tournoi d’arts martiaux

Dragon Ball Z

Saiyajins Saga Frieza Saga (NO CANON) Garlic Jr. Saga Cell Saga (NO CANON) Other World Tournament Saga Majin Buu Saga

Dragon Ball Super

Saga de la bataille des dieuxLa saga de la résurrection de FreezerSaga du tournoi de l’univers 6Saga de Black GokuSaga du tournoi universelDragon Ball Super: Broly

DRAGON BALL SUPER | Retour d’Anime

Le nouvel anime de Dragon Ball Super Je pourrais adapter la saga de mangas “Le prisonnier de la patrouille galactique”, dans laquelle Moro est un méchant puissant capable d’absorber l’énergie de planètes entières. Goku, Vegeta et Majin Buu rejoignent Meerus, un membre de la patrouille galactique, pour mettre fin à cette menace.

DRAGON BALL | Nouveau personnage canon

Dragon Ball Z: Kakarot, le jeu vidéo le plus récent de la franchise Dragon ball, a une apparence spéciale de Android 21, un détail qui ferait de ce personnage une partie de la ligne originale de l’histoire de Goku.

Android 21 a été introduit dans l’univers de Dragon ball en tant que dernier boss du jeu de combat Fighterz. Dans Dragon Ball Z: KakarotElle apparaît comme une jeune chercheuse recrutée pour aider le père de Bulma à préparer un nouveau type de machine d’entraînement. Donc, ce que nous voyons est sa forme humaine avant que le Dr Gero ne l’utilise comme base pour un androïde.

N’oubliez pas que dans Dragon Ball FighterZAndroid 21 est construit par le Dr. Gero en utilisant des cellules Majin Buu dans son corps. Alors que l’histoire se poursuivait, il s’est moqué qu’elle comptait sur l’ex-femme et la mère de Gero pour son fils, qui a été utilisé comme source d’inspiration pour Android 16. Cette connexion n’est malheureusement confirmée par aucun des titres, mais maintenant votre être humain existe dans le canon officiel.

